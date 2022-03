Sabrina Rojas habló de su vínculo con Flor Vigna, la actual de su ex pareja

En medio de su pleno romance con Tucu López, Sabrina Rojas habló sobre el nuevo noviazgo de Luciano Castro, que está enamoradísimo de Flor Vigna.



La modelo y conductora contó que le da "tranquilidad" que sus hijos con Luciano, Esperanza y Fausto, tengan un excelente vínculo con la cantante.



"Me da mucha tranquilidad. Yo como mamá lo que más quiero es que ellos la pasen bien en donde estén. Este verano pasamos Navidad con Luciano y nuestros amigos de Mar del Plata y en Año Nuevo se sumó Flor", contó Sabrina sobre su buena onda con Vigna en diálogo con la revista Caras, en la nota de tapa que la tiene como protagonista junto a Tucu.



La conductora remarcó que sus nenes ya se acostumbraron al ver a su mamá y a su papá juntos con sus actuales parejas.



"Está más que naturalizado, de lo contrario no podría suceder. Y estamos contentos de que nuestras parejas también se copen y les parezca natural. La idea es cuidar ese ensamble para que podamos disfrutar y no sea solo con papá o solo con mamá. Está buena la armonía porque vamos a ser familia toda la vida", cerró, feliz.