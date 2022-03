Madre de Vicuña puso tres abogados para división de bienes con China Suárez

Cora de Barbieri dio a conocer en A la Tarde cuál fue el importante rol de la madre de Benjamín Vicuña, Isabel Luco Morandé, en la separación de la China Suárez.



“Tres representantes legales fue lo que puso Isabel para que de alguna manera lleguen a un acuerdo con la separación de bienes”, contó la panelista en la emisión de América.



Por su parte, el periodista chileno Yordan Ponce agregó: “Lo que a ella le importa, y como una buena matriarca, es proteger los bienes de la familia Vicuña, fue la artífice de la buena repartición de bienes”.



Yordan Ponce contó en diálogo con A la Tarde que la China Suárez y la mamá de Benjamín Vicuña no tenían una buena relación.



“Lo que se comenta acá es que la China Suárez no era una mujer de confiar para esta señora, la relación entre ellas no era de las mejores”, dijo el periodista chileno.