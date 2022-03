Preocupa el estado de salud de Enrique Pinti: debió ser internado de urgencia

Enrique Pinti fue internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi a raíz de una descompensación. El cómico, que desde hace ya varios años viene sobrellevando un cuadro de diabetes severa y problemas circulatorios en las piernas, estaría experimentando también una depresión desde que comenzó la pandemia del coronavirus. Y todo esto habría hecho que su salud se deteriora en los últimos tiempos.Por el momento, se sabe que el cómico está siendo sometido a una serie de chequeos, pero se desconoce la gravedad de su estado. “Lo internaron porque se había descompensado y hay que evaluarlo haciendo una cantidad de estudios”, confirmó aCipe Fridman, la asistente y mejor amiga de Pinti.A los 82 años, Enrique cuenta en su haber con una trayectoria de más de seis décadas. Salsa criolla es apenas una muestra de sus tantos éxitos sobre las tablas, que incluyen Vote Pinti, A todo Pinti, Pericón.vom.ar, Hairspray, Antes que me olvide, Otra vez sopa y casi un centenar de títulos. Sin embargo, la realidad es que, en sus últimos espectáculos, el cómico ya no había podido demostrar el despliegue de otros tiempos. Al punto que, lejos de los bailes y los cambios de vestuario que lo caracterizaban, terminó ofreciendo sus monólogos sentado en un escritorio y parándose solo para saludar a su público al final de la función.Por otra parte, desde que comenzaron las restricciones por el Covid-19 allá por el mes de marzo de 2020, Pinti ya no pudo seguir con su rutina de reunirse semanalmente junto a un grupo de amigos en el restaurante Edelweiss, donde tenía una mesa reservada para él en la que en otros tiempos, hace ya más de una década, también podía verse al productor Juanito Belmonte y varios renombrados artistas.Sin su rutina laboral y con su agenda social vedada por el coronavirus, Enrique habría comenzado a caer en un estado de tristeza, que algunos llegaron a catalogar como depresión. Y, aunque realizó algunos show vía streaming junto al periodista Marcelo Polino como para poder mantener sus ingresos en medio de la cuarentena estricta del comienzo de la pandemia, la situación lo habría afectado tanto psíquica como físicamente.A fines de noviembre del 2021, durante una de sus últimas entrevistas, Pinti había hecho un fuerte comentario contra la clase política, a la que siempre criticó en sus monólogos. “Me gustó al principio y hubo una serie de actitudes que me parecieron correctas y moderadas pero después no. Está muy desorganizado y muy desorientado”, dijo en relación al gobierno de Alberto Fernández. Y, destacando su “corazón progresista”, agregó: “Yo siempre tengo más confianza en la gente que tiene esa mentalidad pero después la cagan, viste, y estoy podrido a esta edad de que me caguen siempre con cosas autoritarias que no tienen nada que ver con nada”.Tiempo atrás, el cómico había opinado sobre la situación del país y su respuesta había sido contundente. “Está cada día peor o igual, que es lo peor de todo. Es un desastre. Nadie hace las cosas para bien de todos. Esta pandemia pone en evidencia que el mundo no está preparado para la salud, de ninguna manera. Han colapsado todos los sistemas: los estatales, los privados, los mixtos, los países antiguos, los orientales, los occidentales. Todos han fracasado por un bichito de mierda que ni siquiera se ve. Esto nos muestra con una debilidad total”, sentenció con tono de enojo.