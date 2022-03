Fátima Florez apuntó contra compañeras de elenco: "Me han hecho maldades feas"

Esto sucedió en el 2005 cuando las tres mujeres eran compañeras de elenco.En una entrevista que dio la capocómica para "" reveló lo mal que la pasó esa temporada de verano y contó las maldades que le hacían las modelos. "Estábamos en una revista y ellas me escondían zapatos, me rompían plumas y brillos de los trajes", comenzó diciendo.Más de 10 años después, Florez se animó a hablar ya que durante todo este tiempo había optado por el silencio. "Me han hecho de todo, maldades feas", expresó la artista sobre su trato con Evangelina Anderson y Fernanda Vives. Y agregó: "Hoy yo me río, eran otros tiempos, esto pasó hace muchos años donde naturalizábamos ciertas situaciones y pensábamos que por recién arrancar nos teníamos que bancar algunas cosas".Asimismo relató otra situación que le tocó vivir y sin mencionar a ninguna de las figuras públicas dijo: "Se autorobó unos aros y me quería echar la culpa a mí, pero al final todos se dieron cuenta de lo que estaba haciendo... los aros aparecieron mágicamente después".A pesar de esta discusión, Fátima vivió una temporada muy buena, a pesar de la tragedia que tuvo que vivir en uno de sus shows. Dentro de pocos días terminará con su obra en Mar del Plata.