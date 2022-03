Dani La Chepi es considerada una de las principales influencers del país, por lo que comparte muchos momentos de su vida con sus seguidores.

Durante las últimas horas, los rumores de separación con Javier Cordone habían crecido notablemente y la conductora de "El Juego de la Oca" no se mantuvo en silencio.



A través de una historia en su cuenta de Instagram, la cantante confirmó que está separada de su ahora ex novio aunque no quiso ahondar en detalles. Según sus propias palabras, prefiere resguardar la intimidad de los motivos que llevaron a la pareja a dividir sus caminos.