Una ex Gran Hermano disfruta en Dubai de la mano de su jeque

Romina Malaspina saltó a la fama por ser participante de Gran Hermano y desde que salió de la casa más famosa del país, no paró de trabajar. Lo primero que hizo fue animarse a subirse a las tablas para vivir su primera temporada de teatro en Mar del Plata.Luego decidió tomarse un tiempo alejada de todo para hacerse unos retoques estéticos que tanto había esperado, para irse días más tarde de vacaciones junto a una amiga a una playa paradisíaca de Brasil con la que se sacó fotos al borde de la censura.Apenas volvió, recibió una propuesta que no pudo rechazar que es nada menos la de conducir de un noticiero de un canal de cable, pero al poco tiempo se dio cuenta que el periodismo no era lo suyo y abandonó. Este cambio tan repentino la hizo reflexionar sobre lo que quería hacer de su futuro.Tras un par de semanas, comenzó a prepararse como DJ y cantante para salir a tener sus primeras presentaciones, pero la pandemia del coronavirus frenó absolutamente todo y recién este verano pudo dar a conocer sus sets en Punta del Este, logrando una gran aceptación del público.Y desde hace poco, Romina Malaspina comenzó a subir publicaciones con un misterioso hombre, quien le regaló un anillo de brillantes previo al viaje con ella a Dubai, donde ambos participaron de un evento sobre criptomonedas.La ex hermanita disfrutó del desierto y los lujos pero fue noticia por mostrarse en una historia de Instagram con una persona a la que llamó su jeque.