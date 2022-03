Juan Martín del Potro contó qué pasó con Susana Giménez

Por primera vez, Juan Martín del Potro dio una entrevista en la que se animó a hablar de intimidades, por ejemplo. cómo fue su romance con Susana Giménez hace unos años y cómo está la relación entre ellos hoy.

El tenista dejó el deporte hace unas semanas, tras intentar recuperarse de varias lesiones. Pero el cuerpo le dijo basta y decidió dar un paso al costado tras un partido en el torneo Argentina Open.



En una entrevista íntima con una canal de streaming, el ex deportista se refirió al romance con Susana Giménez. "¿Si fue real el romance con Susana Giménez? Tenemos una linda relación. Hasta llegaron a inventarme un noviazgo. Un día en broma le dije que venga a verme al Masters, llegué a la final y salimos a cenar con el equipo, la pasamos bárbaro”, dijo.



“Es el día de hoy que seguimos hablando y nos ponemos al día, se creó una amistad espectacular. Lo del romance era raro, no sabía qué hacer, yo he tenido novias públicas pero otras que no se supieron, era difícil explicar que no tenía nada con ella”, sumó sobre la diva. Fuente: PrimiciasYa