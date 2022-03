Modelo que hace 13 años sufrió un ACV está embarazada de gemelos

La periodista Nancy Duré, recientemente incorporada al panel de Intrusos (América), reveló que Verónica Perdomo está embarazada de siete meses y que espera gemelos. " En un momento, el deseo de ella de ser mamá era tan grande que dijo '¿cuál es el riesgo mayor? ¿Que yo me muera? Yo solo quiero ser mamá", contó la periodista en el ciclo conducido por Florencia de la V. "Para ella ser mamá era más importante que su propia vida", agregó."Este embarazo ha sido tan difícil, tan deseado, es un logro tan grande que por eso vemos esta cara de felicidad", señaló mientras en pantalla mostraban a Verónica tocando su pancita. "La garra que le puso a la vida. Las ganas de vivir. Estudio locución", remarcó sobre el gran ejemplo de vida que significa Perdomo."Muchos médicos le recomendaron que no se insemine por la edad y porque no sabían si su cuerpo iba a resistir el embarazo", dijo Duré.Del 2006 al 2008, por ejemplo, participó en Despertate, por TyV Sports. También fue coconductora de Impacto 9, en el 2007. Además, trabajó junto a Beto Casella, Nicolás Repetto, Gladys Florimonte, Chino Volpato, Jose María Listorti, Paula Colombini, Denise Dumas, Gustavo Conti, Gonzalo Urtizberea, además de realizar muchas producciones gráficas y publicidades.Perdomo viajaba constantemente a Chile para participar en distintos ciclos cuando la vida la golpeó de una manera tremenda. Casi muere después de un ACV, y a eso se agregaron una trombosis pulmonar, que padeció estando todavía internada, una operación de cráneo que hizo que tuviera que usar un casco por un año entero y el dolor por las muertes fulminantes de su padre y de su hermano, mientras ella aún estaba convaleciente.En 2012 deslumbró en el Bailando por un Sueño. En ese momento, debido a su participación, Verónica fue acusada de estar sobreactuando su dificultad para hablar. "Al principio cuando lo dijo Polino, pensé que era un chiste, después cuando la escuchaba a Marcela Coronel, no lo podía creer. Yo creo que si fue un negocio para hacer rating, les salió mal porque a mucha gente que le pasó eso reaccionó muy mal", declaró Perdomo en aquel entonces.