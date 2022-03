Juan Manuel Bilat debutará con un show renovado en la Fiesta Nacional del Mate

La grilla de la Fiesta del Mate

Paraná Comenzó el armado del escenario para la Fiesta Nacional del Mate de Paraná

Juan Manuel Bilat se presentará el sábado sobre el escenario "Luis Pacha Rodríguez" en lo que será la primera noche de la Fiesta Nacional del Mate que se realizará en Paraná este 5 y 6 de marzo -con entrada gratuita- en la rotonda de la plaza de Las Colectividades.de qué estará compuesto "el debut del nuevo show" que presentará al público de la Fiesta del Mate."Hace un tiempo lancé mi carrera como solista y debutaremos con un nuevo show en Paraná, que trae una puesta en escena muy grande con luces y pantallas", comentó al dar cuenta que, en el cierre del ciclo de festivales, "volver a tocar en casa, será como un regalo que nos da la temporada de verano".Acompañado por Enzo Demartini, uno de los músicos, el ex Alma de Montiel adelantó que su renovado show será "efusivo y caluroso". La presentación contendrá chamamé, rasguidos dobles y algunos invitados sorpresa."El chamamé corre por la sangre en esta tierra", completó Bilat. "Somos del Litoral y no podemos dejar de mostrar nuestra música, porque esa es la bandera que llevamos, la de nuestra tierra", sentenció el cantautor y acordeonista."Mi centro de gravedad musical es el Litoral", remarcó. Y destacó que un espectáculo musical en vivo "es una comunión con la gente que viene relegada por la pandemia, y porque los músicos también esperábamos por este momento, el volver a encontrarnos para que surja la magia de los festivales".En la ocasión, Bilat agradeció a"por llevar los festivales populares a la casa de cada uno; los que no podemos ir, vimos todas las fiestas por el".Por su parte, el músico que lo acompañaba retribuyó a la Municipalidad de Paraná por el espacio para los artistas locales. "Los músicos y la gente, vemos como el público está esperando lo que uno preparó y eso se disfruta", resumió Enzo.La presentación de Juan Manuel Bilat está prevista para el sábado alrededor de las 00.20 -antes del show de Raly Barrionuevo-.Esta 32 edición de la Fiesta Nacional del Mate se realizará en el mes de marzo en dos jornadas: ambas noches serán atravesadas por nuestra música folclórica y tradicional, además en la primera noche se dará cita el rock nacional, indie y emergentes; mientras que la segunda jornada será la propuesta de la música tropical, la cumbia santafesina y cuarteto.Los CazurrosEruca SativaMiss BoliviaGanadores del Pre Mate de música y danzaDúo AndariegoJuan Manuel BilatConociendo RusiaRaly BarrionuevoMario PereyraFrancisco CuestasGanadores del Pre Mate de música y danzaLa KongaMarcia MullerLitoral MitáSoledad PastoruttiPor normativa provincial y nacional se solicitará Pase Sanitario.