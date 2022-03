Pepito Cibrián presentó a su novio que es cuarenta años menor: cómo lo conoció

En la madrugada de este miércoles, Pepe Cibrián (73) publicó en su cuenta de Instagram una foto con un apuesto joven, llamado Nahuel Nicolás Lodi, de 32 años, al lado de una romántica frase.De inmediato, los seguidores del artista entendieron que se trataba de su nueva pareja. Y no se equivocaron... Es que el propio Pepito le confirmó a Clarín el vínculo en cuestión.Además, el reconocido actor contó cómo conoció a Nahuel y hasta habló de la diferencia de edad que existe entre ambos.Nahuel Nicolás Lodi, el nuevo novio de Pepito Cibrián. Foto: InstagramEn detalle, el también dramaturgo presentó a su nuevo amor en las redes sociales con una imagen en la que se los ve abrazados en un sillón. "¡Todo llega a su tiempo… a veces!", comentó Cibrián al lado de esa tierna foto."¡Qué bien se los ve!", "Bendiciones", "Mientras dure les deseo que se inunden de felicidad, aunque duren un mes o cinco minutos, nadie puede hablar de tiempos", y "Feliz, mucho amor", fueron solo algunos de los mensajes que recibió el director teatral debajo de esa instantánea.Lo cierto es que, consultado por este medio, Pepito comenzó diciendo: "Creo que los encuentros son un instante, como todo en la vida y cuando uno se encuentra con alguien es ese instante"."Hay instantes que no perduran y dejan de serlo. En cambio otros que se van manteniendo y van creciendo. Yo estoy convencido de que en este caso, el encuentro con Nahuel ha sido y es sumamente creativo y gratificante", agregó, visiblemente enamorado.Y, acto seguido, aclaró que la diferencia de años que le lleva a Nahuel no es significativa ni le afecta en lo más mínimo. "Me siento sumamente acompañado y siento que lo acompaño mucho. Es una persona bellísima y a los 73 años no creo mucho en las diferencias de las edades porque no hay edades, hay ganas...", remarcó.Además, el exjurado del Cantando 2020, dijo al momento de explicar por qué se puso en pareja con él: "Encontré un muy buen compañero y ojalá así sea. Trabajamos para eso, para poder encontrar un camino que nos acompañe y nos identifique como uno, eso es lo que me importa".Y reveló: "Lo conocí por Tinder, una plataforma que es muy buena porque ayuda a la gente a conocerse... yo hago bromas en las notas sobre eso, pero la realidad es que fue a través de eso... después ya con videollamadas hasta que finalmente nos conocimos a las dos semanas (de comenzar a hablar virtualmente)"."No creo que sea importante esto para todo lo que pasa en el mundo pero quizás es una alegría para los que tengan buena onda conmigo y afecto, saber que me siento muy bien y apuesto a eso", concluyó, ilusionado.Vale aclarar que Pepito siempre se mostró a favor de las interacciones 2.0 y las aplicaciones para conocer parejas. De hecho, a su última pareja, también la conoció por Tinder."Es un señor grande con dos hijas divinas. Un gran compañero. Es una persona ideal. Él tiene 53 años y yo tengo 73, siempre me toca ser mayor”, dijo el artista al confirmar su anterior relación, en febrero del año pasado, al aire de Los Mammones, el ciclo que conducía Jey Mammón (45) por América.Y precisó: "Empezamos con: ‘Hola, ¿qué tal?, ¿Como te va? ¿A qué te dedicás?’. Le dije: ‘Odio el Tinder para hablar y le dí mi WhatsApp. Después seguimos por teléfono, hasta que llegamos a encontrarnos y conocernos. Y así formamos una pareja maravillosa”. Fuente: (Clarín)