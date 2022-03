Jorge Rial: “No revuelvan pasados muy pisados”

Hace tiempo que se rumorea que la relación entre Jorge Rial y Romina Pereiro está terminada y en los últimos días Estela Muñoz, exmujer de Luis Ventura, dio una escandalosa versión sobre el periodista. "Hace poco te dije que la Niña Loly -nombre artístico de Mariana 'Loly' Antoniale- estaba en Córdoba, fue primicia nuestra. ¿Adónde fue Jorge hace poco? A Córdoba. Es lo que yo digo: que la Niña Loly es el gran amor de su vida", disparó la panelista de El Run Run del Espectáculo (Crónica TV) en diálogo con Fernando Piaggio y Lío Pecoraro.



Y aunque no desmintió la ruptura con la nutricionista, el exconductor de Intrusos decidió hacer un breve descargo en sus redes. "Agradezco la preocupación y las especulaciones periodísticas. No se sigan tirando tiros en los pies, ni revuelvan pasados muy pisados. Con dejar a la familia en paz alcanza y sobra", manifestó en su cuenta de Twitter.



Por lo pronto, Romina no salió a hacer declaraciones públicas, pero todo indicaría que es cierto que ya no están juntos. "Arrancamos tranqui. El conductor está separado, dejó su casa. Vive en Palermo en un depto. Y pronto anunciarán el divorcio en marcha. LAM chicos LAM", adelantaron desde la cuenta del nuevo programa de Ángel De Brito que comenzará en marzo en América TV.



Rial y Loly Antoniale comenzaron a salir en 2012, luego del escandaloso divorcio del periodista con Silvia D'Auro. El romance marchó armoniosamente durante un tiempo, en el que la cordobesa forjó una relación muy cercana con Morena, la hija mayor de Jorge, y hasta llegaron a plantear la idea de agrandar la familia. Sin embargo, dos años más tarde, la pareja se rompió con un duro enfrentamiento mediático, por el que ella se terminó retirando de los medios locales y se instaló en Miami, donde lleva una vida mucho más tranquila.



El periodista rehízo su vida amorosa primero con Agustina Kämpfer y luego con Romina, con quien se casó en segundas nupcias en abril de 2019. Juntos formaron una familia ensamblada con Morena y Rocío, las hijas de él, y Emma y Violeta, las nenas que ella tuvo con el periodista Gustavo Olmedo, y lo que levantó sospechas de crisis fue que ambos dejaran de compartir fotos de la pareja y familiares en sus redes.