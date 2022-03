Jorge Rial y Romina Pereiro se habrían separado

Son cada vez más fuertes los rumores de una separación entre Jorge Rial (60) y Romina Pereiro (43). Es que, al parecer, la pareja que comenzó su noviazgo en el año 2017 y que se casó en 2019, no estaría en su mejor momento. Si bien desde el primer flechazo la nutricionista siempre mostró un vínculo estrecho con la familia del periodista, es decir, con sus hijas Morena (23) y Rocío (23), su relación con el ex Intrusos habría llegado a su fin.



“Arrancamos tranqui. El conductor está separado, dejó su casa. Vive en Palermo, en un depto. Y pronto anunciarán el divorcio en marcha", dijeron desde LAM.



A partir de esta noticia enigmática, diversos nombres surgieron en la lista, pero el panelista Lío Pecoraro le puso fin al misterio en el ciclo El run run del espectáculo.



Luego de leer la story que expuso los primeros datos, el periodista especificó que Rial está por comenzar un nuevo trabajo en la zona de Palermo. El conductor se suma a la señal C5N para conducir el ciclo llamado Sobredosis de TV y es por esta razón que se refuerzan aún más los rumores de una separación. “Todos los caminos conducen a que Rial está separado”, apuntó Lío.



En ese momento, el conductor Fernando Piaggio interrumpió la conversación para referirse a una de las exparejas de Rial, Mariana Antoniale. “Estela Muñoz decía lo siguiente: ‘ojo que Romina Pereiro no termine como La niña Loly’”, expresó.



Por su lado, la ex de Luis Ventura se hizo cargo de su frase y lanzó: “Que no desaparezca del medio, porque ella era una trabajadora. La niña Loly, cuando rompió con Rial, que lo hizo ella, desapareció de los medios y de todas las publicidades que hizo”.



En diciembre del 2021, fue la nutricionista quien salió a hablar para calmar los primeros rumores que la alejaban del popular conductor.



Todo comenzó cuando la pareja dejó de compartir imágenes juntos en sus redes sociales y de mostrarse en público. Ante esto, Rial habló con Ángel de Brito.



“Hablé con Rial esta mañana porque había unos rumores de separación de su mujer, Romina -lo leí en las redes y me preguntaron algunos colegas-, y me dijo que no, que está todo bien. Estaban juntos de hecho cuando hablé”, afirmó en su momento.



Para validar esta información, el periodista Juan Etchegoyen fue a buscar la palabra de Romina. “Nada que ver”, le aseguró Pereiro al conductor de Mitre Live (Radio Mitre). “Todo el tiempo dicen eso. Pero ya me cansé de salir a aclarar”, lanzó la esposa de Rial.



Si bien en la actualidad el tema está en agenda, la pareja aún no respondió a los rumores ni dio declaraciones a la prensa.