El repudiable comentario de Alex Caniggia contra Pampita que luego borró

Todavía no comenzó yel reality deque tendrá a Carolina Pampita Ardohain y al Chino Leunis como anfitriones, ya trajo su primera polémica. Es que Alex Caniggia, una de las figuras que participará del formato, publicó en su cuenta de Twitter un repudiable comentario que, al parecer, habría sido dirigido contra la modelo y conductora.“Está la mucama en el programa pero, ¿me preparará la cama?”, lanzó el mediático en la tarde del domingo. No es casual la palabra que utilizó el hermano de Charlotte, ya que ese es el apodo que recibió la esposa de Roberto García Moritán cuando comenzaba en el modelaje y que supuestamente se lo creó Nicole Neumann, algo que la ex de Fabián Cubero sigue negando hasta el día de hoy.Acto seguido, Alex también apuntó contra sus futuros competidores: “Yendo al hotel como única estrella, para conocer a mis compañeros tuve que ver en Wikipedia, creo que todos deberían chupar mis medias”. Sin embargo, horas más tarde, borró ambos mensajes de la red social del pajarito y ya no se pueden ver en su perfil.No es la primera vez que el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se refiere de forma despectiva a la ex jurado dePor caso, en junio había usado el mismo término cuando su melliza tuvo un enfrentamiento con ella en la pista de. “Me contaron que la mucama discutió con mi hermana. Pobre mina veo que la herida de los cuernos no le sana”, disparó Alexander desde su Twitter, apelando a la rima, tal como suele expresarse por escrito en sus redes sociales.Y siguió: “Te recomiendo un buen psicólogo si querés, pampeana... Mejorate sino La China vuelve y a tu marido te lo afana”, agregó sin metáforas ni incógnitos. De hecho, arrobó a Pampita y a Eugenia Suárez, reavivando la polémica que puso el fin de la relación entre Ardohain y el actor chileno Benjamín Vicuña. En esa ocasión, el ex participante detambién había vuelto sobre sus pasos y eliminó la publicación.En tanto, el futuro reality show del canal que comanda Adrián Suar tiene previsto comenzar a mediados de marzo, fecha a partir de la cual 16 celebridades argentinas convivirán en un hotel de lujo y competirán con el objetivo de permanecer allí a lo largo de cuatro meses, que es lo que la producción espera que dure este ciclo, según se informó. “El hotel es un lujazo. Pusieron todo para que podamos estar acá y sea un gran show de la televisión. Va a haber mucha competencia y ojalá que haya romances. Todos juntos van a estar divirtiéndose, haciendo alianzas. ¡Puede pasar cualquier cosa!”, había dicho Carolina en una entrevista con Fabián Doman enAdemás de Alex, Rodrigo Noya, Silvina Luna, la cantante Militta Bora, Leo García, Walter Queijeiro, Sabrina Carballo, el ex futbolista Maximiliano El Chanchi Estevez, Majo Martino, Kate Rodríguez, el actor Imanol Rodríguez, Pato Galván, Martín Salwe -locutor de la última edición de ShowMatch-, la ex Bandana Lissa Vera, Melody Luz y la productora de moda Matilda Blanco -otra con pasado por reality, como jurado deson los otros concursantes que lo darán todo para ganar el certamen.