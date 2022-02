Wanda Nara publicó una osada foto y le descubrieron los retoques del Photoshop

Wanda Nara compartió una osada fotografía en intimidad de su vestidor y, como suele ocurrir, recibió una catarata de “likes” de los más de 11 millones de seguidores que tiene en Instagram.Sin embargo, entre tantos halagos y saludos, la mediática no escapó al ojo crítico de varios usuarios de esa red social, que notaron algunos detalles poco convincentes. “¿Qué le pasó en la cabeza?”, escribió una fan, sobre el peinado de la esposa de Mauro Icardi.Sin embargo, Estefi Berardi afinó un poco más el ojo y descubrió que Wanda volvió a recurrir a los retoques digitales para resaltar sus curvas. “La bomba de Wanda sube una esta foto y ¿no ven nada raro?”, consultó la panelista.“Las líneas del piso, todos torcidas”, especificó Wanda Nara sobre la imagen de la mediática, resaltando el truco digital. En enero, Estefi había detectado que la mediática había hecho lo mismo cuando subió la misma foto con y sin Photoshop en un posteo y en una story, respectivamente.“Se achicó un poquito la pierna, la panza y la cintura, entonces parece que tiene más cola, en el brazo se le fue la mano porque le quedó muy fina la parte del codo”, señaló la panelista en esa ocasión.El octubre del 2021, en pleno Wandagate, Rodrigo Lussich descubrió que la mediática recurrió al retoque digital para “insertar” a Mauro Icardi en una foto en la que no estaba origionalmente. “Si pasás rápido el posteo de stories no la ves", señaló.