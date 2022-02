La cifra millonaria que Felipe y Marta heredaron de Ricardo Fort tras cumplir 18

Con una celebración en Los Ángeles, Felipe y Martita Fort celebraron sus 18 años, a pocos días de la trágica muerte de su tutor Gustavo Martínez. Para los adolescentes la llegada a esta edad tiene un plus muy diferente al de cualquier otro chico: los hijos de Ricardo Fort son oficialmente millonarios.



Según calculó la revista Forbes en 2013, los hermanos recibieron 11 millones de dólares que pertenecían a su padre, correspondiente a la herencia por la empresa Felfort, considerado uno de los patrimonios más ricos del país. Pero ese es solo el comienzo.



A esa millonaria cifra se le suma las numerosas propiedades que tienen en el país y en Miami, los campos vinculados a la compañía y el 33% de las acciones de la empresa, además de varios autos de lujo como el recordado Rolls Royce que conducía el empresario. ¡Una fortuna!



Martita y Felipe Fort alcanzaron celebraron su cumpleaños número 18 en un coqueto restaurante de Los Ángeles, junto a su tío Eduardo Fort, quien fue acompañado por su novia, Rocío Marengo, tras el suicidio de Gustavo Martínez.



La hija de Ricardo Fort fue la encargada de mostrar el festejo íntimo, que constó de una cena familiar, a tan solo nueve días de que su tutor legal se quitara la vida.



"Feliz cumple para mí, aunque no estén todos los que me hubiesen gustado que estén", escribió Martita en Instagram, antes de ir a cenar junto a su hermano mellizo, Felipe.



Acto seguido, la joven publicó numerosas historias en su red en la que se la ve soplando las velitas con Felipe, y acotó con picardía: "Ahora soy legal. 18".