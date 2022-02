Karina La Princesita rompió el silencio: “A la salud mental hay que respetarla”

A pesar de ser muy cuidadosa de su intimidad, Karina La Princesita abrió su corazón para contarles a sus seguidores de Instagram que estaba con tristeza, pasando por un momento difícil. “Creo que no soy de abrirme demasiado, pero a mí me cuesta estar bien a veces. Soy una persona que me siento por momentos muy triste y en este momento no la estoy pasando para nada bien. Pero mi hija y cantar me salvaron la vida”, escribió en una historia de Instagram.



“Y no vengan con que hay gente que está peor, porque la mente de cada uno es un mundo y yo siento que muchas cosas que viví son injustas. Y por ende, me cuesta mucho a veces sentirme bien”, continuó la popular cantante. Luego, cerró: “Pero quiero que sepan que verles la cara al cantar me hace sentir especial por un instante, cosa que no siempre pasa; gracias por eso. Y a quienes me hacen tanto daño, ojalá que la vida se encargue de ustedes también”.



Esta publicación generó una enorme preocupación entre los cientos de seguidores de la artista de la movida tropical. Al darse cuenta de las especulaciones que daban vueltas por las redes sobre una supuesta depresión, decidió utilizar su cuenta oficial de Twitter para hablar de su estado de ánimo y desmentir algunos rumores relacionados con su vida amorosa.



“Estoy pasando un momento muy difícil por cosas que arrastro muy tristes desde hace tiempo. Las cuales pensé que no, pero en realidad si me habían afectado mucho. Y nada tiene que ver con infidelidad ni con un tema de pareja. Respeten un poco antes de inventar historias. Gracias”, manifestó Karina. Además, señaló: “A la salud mental hay que respetarla”.





Cabe recordar que la ex del Polaco ha tenido diversas complicaciones que le generaron tristeza. En 2021 tuvo que enfrentar juicios con ex músicos de su banda, algunos de los cuales perdió y le trajo graves problemas económicos. “Yo laburé el anteaño pasado gratis, el año pasado y este también. Y si el año que viene tengo trabajo, lo voy a tener que hacer gratis”, había señalado tiempo atrás en Los Ángeles de la Mañana.



Además, su paso por la pista de La Academia de ShowMatch fue por demás escandaloso, y terminó renunciando tras un feroz cruce con Yanina Latorre, que había sido invitada por la producción de Marcelo Tinelli para hablar sobre el escándalo de Wanda Nara, pero finalmente se quedó para opinar de las performances de los participantes. Molesta con su puntaje, se fue enojada y ya nunca más regresó al reality de ElTrece.



Mientras que en el comienzo del 2022 tampoco trajo buenas noticias para ella. En enero tuvo que suspender un show en Uruguay, ya que el equipo que la trasladaba no tenía el PCR para cruzar la frontera. “Que odio que siento”, había asegurado, furiosa. Y luego se encargó de explicar, en detalle, lo que había ocurrido: “Bueno, Salto Uruguay, el micro que nos lleva se rompió en el camino. La empresa que nos traslada consiguió otro de reemplazo, pero no llegamos a cumplir con los requisitos pedidos en la aduana uruguaya”.