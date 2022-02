Ojeda y un contundente mensaje para Gianinna Maradona: qué lo provocó

Y el enfrentamiento entre Verónica Ojeda, mamá de Dieguito Fernando, con Dalma y Gianinna Maradona suma un nuevo round a su largo historial de idas y vueltas.En este caso, el foco del conflicto, se dio días atrás cuando el menor de los hijos de Maradona, cumplió 9 años. Por la ocasión, Gianinna Maradona intentó comunicarse con el menor para saludarlo y se encontró con que Ojeda la tenía bloqueada.“Hola Verónica. Cómo estás? Quiero llamar a mi hermano y llamo pero no me puedo comunicar”, decía el mensaje que nunca obtuvo respuesta, ni siquiera le llegó a la destinataria. Al ver que no le respondía, y suponer que la habían bloqueado, Gianinna se contactó con Baudry: “Hola buenas tardes, discúlpame que te escriba a vos pero me di cuenta que tu novia me tiene bloqueada. Lejos de querer hablar o saber de ella, quiero hablar con mi hermano por su cumpleaños. Podrías facilitarme el contacto? Te agradezco desde ya”.Como prueba de sus buenas intenciones, Gianinna incluyó las capturas de las llamadas que le hizo a su hermano menor, que nunca fueron contestadas. “Siempre vas a ser lo que hacés, más que lo que decís”, escribió en sus historias de Instagram junto a los chats.En Intrusos, trataron el tema y se comunicaron tanto con Ojeda como con Baudry para saber qué estaba pasando, fue allí que la mamá de Dieguito envió un contundente mensaje: “Decile de mi parte que nunca más va a ver a Dieguito”.Y confirmó que tiene bloqueadas tanto a Dalma como a Gianinna: “El amor es todos los días, no es solo en los cumpleaños”, agregó indignada por el posteo de Gianinna. Y volvió a insistir: “Nunca más van a volver a ver a Dieguito, de ellas no necesita nada”. Mientras el programa seguía su marcha, Dalma Maradona tomó partido por su hermana y subió unas historias para apoyarla.