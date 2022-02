Pampita contó la sorpresa que le dejó Roberto García Moritán en la cama

Los románticos gestos de Roberto García Moritán con Pampita



Las muestras de cariño de Roberto García Moritán hacía Carolina ‘Pampita’ Ardohain son constantes. En esta ocasión, la modelo recibió una sorpresa en su propia cama al despertarse a la mañana, cuando encontró un papel que él le dejó sobre la almohada. Feliz por el gesto, lo compartió en sus redes sociales.La conductora de Pampita Online (Net TV) compartió en sus redes sociales un par de fotos para inmortalizar el momento y también para agradecerle a su esposo por el tierno detalle, que consistió en una nota que decía: “¡Que tengas un gran día! Te amo, mi amor”.Asimismo, en la primera de las historias que publicó en Instagram, se pudo leer: “Levantarme con esto”, mientras que en la segunda mencionó al empresario gastronómico y acompañó el mensaje con un corazón, lo que pareció ser un agradecimiento por el detalle.Así como la nota sobre la almohada que dejó García Moritán, sus gestos son una constante en la relación con Pampita, y así se pudieron apreciar en Siendo Pampita (Paramount +), un reality show protagonizado por Ardohain. Sus fans quedaron encantados con el material ya que allí dejó ver los momentos más emotivos, tiernos, e incluso ridículos de su vida.En uno de los episodios, Roberto decidió sorprenderla con un regalo de lo más inesperado: una canción compuesta (con algo de ayuda) y cantada por él . “Voy a cometer una locura esta noche y voy a poner mi voz en movimiento. Mis amigos me dijeron ‘no lo hagas’, pero desde que te conocí, hago cosas que no estaban en mí porque hago cualquier cosa por vos, mi amor. Invento nuevas formas de decirlo…”, expresó la noche en que le dedicó el tema, cuando cenaba en un lujoso restaurante.Acompañado de música en vivo, describió el amor que siente por ella. Sin entender lo que ocurría frente a sus ojos, la conductora no paró de sonreír durante toda la canción y sellaron el momento con un apasionado beso.