El motivo por el cual el hijo de Camilo y Evaluna no llevará apellido Montaner

Camilo y Evaluna Montaner se convirtieron en una de las parejas más queridas. Los artistas conquistaron con su música y espontaneidad al público y cada suceso de sus vidas es festejados por sus fans: su noviazgo, el casamiento y el anuncio de la llegada de su primer hijo, el cual hicieron con el lanzamiento de la canción “Índigo”.En el videoclip mostraron la incipiente panza y anunciaron el nombre, que coincide con el título del tema. A pocas semanas del nacimiento, una nueva incógnita gira a su alrededor y está relacionada con el apellido que llevará el bebé.Los cantantes se dieron a conocer popularmente por sus nombres de pila, Evaluna y Camilo pero es de público conocimiento que el apellido del colombiano es Echeverry. Sin embargo, en el caso de ella hasta semanas atrás se creía que era Montaner como su padre, pero se descubrió que no: en su caso es Reglero Rodríguez.Las dudas sobre la identidad de los tres hijos menores del intérprete de “Tan enamorados” sobrevolaron cuando Stefi Roitman mostró su certificado de matrimonio. El papel indica que su unión civil es con Ricardo Andrés Reglero Rodríguez, y no con Ricky Montaner.Ante esto muchos comenzaron a preguntarse el motivo que se reveló rápidamente: los hermanos utilizan el popular segundo apellido de su padre para seguir sus pasos en el mundo de la música.En realidad Ricardo se llama Héctor Eduardo Reglero Montaner, y para lanzar su carrera eligió utilizar un nombre nuevo y su segundo apellido.Luego se casó con Marlene Rodríguez y tuvo a sus tres hijos menores (es padre de dos mayores de un matrimonio anterior), los cuales tienen los apellidos de los dos.Por este mismo motivo, el bebé que llegará a la familia en mayo solo llevará los apellidos de sus padres y su nombre completo será Índigo Reglero Echeverry. Hasta el momento, no se sabe si será una niña o un niño, ya que la pareja eligió enterarse del sexo al momento del nacimiento.La elección anticipada del nombre está relacionado con la experiencia que vivió la pareja en un viaje. “Me encanta todo lo que va de la mano del índigo, me acuerdo cuando estuvimos en la India que vimos las tinturas de índigo y cómo lo trabajan. Me enamoré del color, es precioso y la connotación mística y espiritual que trae. Todo lo que va de la mano de la luz y del índigo es algo que yo quería que mi primer hijo”, reveló Camilo en una entrevista con la Revista Vea.La Nación