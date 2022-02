Posó desnuda contra la guerra y fue censurada: el descargo de Adabel Guerrero

Mientras recrudece el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el resto del mundo asiste con escozor ante la tragedia de la guerra. Incluso en la farándula argentina: varios famosos expresaron su preocupación al respecto y, como siempre, se volcaron a sus redes sociales para compartir el sentimiento con sus seguidores. Entre las celebridades que dejaron su mensaje, llamó la atención una foto que se publicó en las Instagram Stories del perfil de Adabel Guerrero durante la tarde del jueves.La imagen era curiosa por el contexto: se la ve a la bailarina de costado, con el torso desnudo y tapándose los pechos con su mano izquierda. Además, se le agregó un sticker con la leyenda “No a la guerra”. Y una encuesta con las opciones “Comparto” y “Me sumo” como consigna para sus seguidores. Rapidamente, la publicación tomó gran repercusión y generó todo tipo de comentarios en otras redes sociales.“La que está muy afligida por la guerra es Adabel. No sé si sumarme o compartir. Qué dilema. Putin estará esperando a ver qué pasa”, escribió con cierta dosis de ironía Vicky Braier, más conocida como Juariu. “Adabel Guerrero se sumó a los mensajes de paz contra la guerra en Ucrania”, sumó el periodista Leo Arias al difundir la mentada imagen.“Les juro que cuando lo vi pensé que era fake. Una fuente anónima me confirmó que Adabel Guerrero le está poniendo el cuerpo a la situación”, escribió un usuario de Twitter. “Adabel Guerrero no sabe si apoyar o no a la guerra. El mundo en vilo esperando su postura”, agregó otro. “Adabel Guerrero en tetas nos soluciona la guerra jajaja”, dijo una usuaria. “¡Por favor, no se pongan en bolas por la paz! Con una Adabel Guerrero ya estamos hechos”, expresó otra.Mientras las críticas y los comentarios socarrones siguieron sumándose, el contenido desapareció súbitamente de Instagram. Pero no fue borrada por Adabel, sino que la red social decidió bajarla.“No entiendo de qué me hablas”, fue la respuesta de Guerrero ante el contacto deY cuando se le mostró la imagen a la bailarina, dijo: “La verdad no tenía ni idea. Lo debe haber subido el chico que me ayuda con las redes. Y la bajó”.Y un rato más tarde, hizo una aclaración al respecto: “La bajaron por contenido sexual. Porque estoy en bolas. De todos modos yo no lo hubiera hecho con esa foto”. Pese a que este contenido apareció en su cuenta, Adabel prefiere “no opinar públicamente” sobre el conflicto bélico que tiene en vilo a todo el mundo.