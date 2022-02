La China Suárez mostró las nuevas remodelaciones en su mansión

En un aproximado de seis meses, Eugenia "La China" Suárez casi tiene finalizada las remodelaciones en la propiedad que adquirió un tiempo antes de separarse de Benjamín Vicuña. Entre escándalos, viajes y nuevos romances en los que se vio vinculada durante este tiempo, la actriz mostró feliz cómo quedaron terminados algunos de los espacios que tiene la amplia mansión."Les voy mostrando todo de a poquito. Ustedes me bancaron durante toda la remodelación y me encanta que sean parte y vean los resultados", comentó la artista junto al video donde mostró, desde distintos ángulos, cómo quedó su dormitorio y el patio de la vivienda. Recordemos que se mudó allí con la intención de vivir pacificamente con sus tres hijos (Rufina, Magnolia y Amancio) y todos sus perritos.En la secuencia se llega a ver el enorme espacio verde que tiene en el patio, el cual cuenta con una decoración rústica y campestre. Además, se la ve ajustando la decoración de una larga mesa, ubicada sobre una galería, que a su alrededor tiene cómodos asientos de diferentes estilos.Por otro lado, Eugenia también abrió las puertas de su dormitorio y dejó ver en detalles cómo quedó tras la remodelación. En principio, se nota que es un cuarto muy luminoso, con un enorme ventanal. Un detalles no menor: volvió a elegir un especial estampado floral del que ella misma se ha declarado fanática."Sé que aman los antes y después. Acá les dejo uno del baño de invitados y de mi baño. Me encanta mezclar texturas, colores. No sigo una línea a la hora de decidir qué elegir. Me inspiran mucho las casas inglesas", había detallado en una publicación durante los primeros meses de la obra.Y argumentó: "Reciclo mucho, me encanta mover y cambiar cosas de lugar, pintarlas, darle una nueva vida. Mezclar un poco lo moderno con lo antiguo. Y me fascinan los papeles murales", señaló."La bacha del toilette la compré en un lugar de antigüedades, al igual que el espejo. Y la bañera es la de mis sueños. Es de piedra, y en cuanto la vi, supe que tenía que ser mía", cerró China Suárez, junto a fotos ilustrativas de su hogar.