Video: Mirtha celebra su cumpleaños y "saludó" a los paranaenses por Elonce

Sobre Fernando Parra

Este 23 de febrero, Mirtha Legrand, festejará sus 95 años en su propia casa junto a sus familiares y amigos. Habrá un servicio de catering a toda orquesta. En su recordatorio, por el aniversario de la actriz y conductora, el programa “Nunca es Tarde” que se emite diariamente por Elonce, saludó a la “diva de los almuerzos” y ella contestó en video.“¡Es igual!”, se escucha exclamar al camarógrafo y Mirtha responde: “Mi único imitador es Fernando Parra y le mandamos un besito enorme. Además, es el único que autorizo para imitarme”, resaltó Legrand desde Gualeguaychú, donde Parra encabeza el espectáculo “El show del Ángel”.“Estoy muy emocionada en el día de mi cumpleaños, pero no les voy a decir cuántos porque ya se van a enterar”, resaltó con misterio y mandó un saludo a “la gente linda de Canal Once de Paraná. Gracias por estar”, señaló el actor Fernando Parra.Para finalizar, la Mirtha Legrand encarnada por Fernando Parra, recordó: “la Chiqi y Nunca es Tarde, traen suerte”, resaltó al despedirse.Fernando Parra lleva años trabajando en el under y programas de televisión, por ejemplo, en Canal 9, donde ha interpretado a La Mirtha y Susana.Además, ha trabajado en las temporadas de verano a sala llena, en distintos puntos del país como Mar del Plata, Las Grutas, Colón y Gualeguaychú.El lenguaje popular, el humor sin agresiones y una asombrosa empatía con el público, han convertido a Fernando Parra en una marca registrada dentro del género, convocando por igual a jóvenes, adultos, abuelos, amantes del teatro y aquellos que se acercan por primera vez a una sala.