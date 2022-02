Acusan a la niñera de los mellizos Fort de alejarlos de Gustavo Martínez

En el ojo de la tormenta

“Todos equivocados”

Desde la muerte de Gustavo Martínez, fueron varias las versiones que salieron a la luz sobre el vínculo que mantenía con Martita y Felipe Fort, las luces de sus ojos. Él los crió por pedido de Ricardo Fort, que lo nombró tutor de ambos en caso de que algo llegara a pasarle.Desde el 25 de noviembre de 2013, el personal trainer se desvivió por los mellizos, que ya le habían comunicado que sus intenciones eran mudarse al exterior cuando cumplieran la mayoría de edad.Martínez estaba deprimido por esta situación y el comportamiento de los jóvenes, que día a día se hacían más independientes. Sin embargo, ahora se conoció que ellos se habrían alejado de él por influencia de Marisa López, su niñera.Aunque siempre mantuvo un perfil bajo, en las últimas horas su nombre cobró relevancia no solo por haber viajado a Miami con Martita y Felipe Fort para celebrar junto a ellos sus 18 años.En Intrusos, el periodista Lucas Bertero expresó que la mujer no tenía una buena relación con Gustavo Martínez, pese a que se conocían desde hace mucho tiempo y eran las dos personas de máxima confianza de Ricardo Fort.“Me dicen del entorno de Karina Antoniali, la ex de Eduardo Fort, que Marisa aisló a Gustavo Martínez de los chicos de a poco, que no lo quería para nada, lo odiaba. Por eso ella tomó mucho protagonismo este último tiempo que Gustavo estaba mucho más relegado por el tema de salud”, pronunció.Tras el velatorio en una casa funeraria de Palermo, el cuerpo de Gustavo Martínez fue trasladado al Cementerio de la Chacarita. Allí estuvieron Martita y Felipe Fort acompañados por su tío Eduardo Fort, su niñera Marisa López y su nuevo tutor, el abogado César Carozza. Tras la ceremonia, la mujer que siempre mantuvo un bajo perfil, rompió el silencio.Después del sepelio, desde el programa Secretos Verdaderos intentaron conversar con los adolescentes, quienes esquivaron las cámaras. Carozza tomó la posta y expresó: “Estamos conteniendo a los chicos, es un momento muy difícil, así que les pido por favor que entiendan”.Quien sorprendió fue Marisa que, pese a que en todos estos años mantuvo un bajísimo perfil, rompió el silencio y aseguró: “Yo voy a estar bien por los chicos”. Acto seguido, remarcó que es un momento muy difícil para todos porque “fue una muerte violenta” y añadió: “El tema y el problema, ¿sabés cuál es? El castigo a los chicos... Están todos equivocados”. Fuente: (Tn)