Florencia de la V apuntó contra el Kun Agüero por el pago de impuestos

Ante las declaraciones del Kun Agüero sobre los impuestos patrimoniales que cobran varios países, Florencia de la V fue muy directa y no dudó en mostrarse totalmente en contra del pensamiento del ex futbolista argentino.“No estoy en contra de pagar impuestos... si toda mi vida pagué impuestos. Lo dije justo acá y yo soy argentino, pero no es solamente acá que se cobra impuesto al patrimonio. Es en muchos países. Lo que digo es que, por más que esté acá en Argentina, España o Hong Kong, en cualquier parte del mundo me parece injusto. Y lo voy a decir: es injusto”, fueran las palabras que utilizó Agüero para tocar el tema del impuesto patrimonial como el de la riqueza o bienes personales.En base a los dichos del jugador, Flor de la V fue dura: “Es interesante la cuestión, querido Kun. Incluso es una discusión que suena cada vez con mayor fuerza en los países más poderosos del mundo en relación con los ciudadanos que más dinero tienen. En varios casos, personas que llevan décadas de ultra enriquecerse. La pregunta es: ¿por qué la gente que más tiene cada vez quiere pagar menos impuestos?”, comenzó la conductora.“Quizás muchos piensen que es entendible que un millonario defienda los intereses de otros millonarios. Hasta lo pueden creer lógico. Lo sorprendente de esta polémica es que hay mucha gente que los defiende y no es millonaria”, continuó.La conductora no se guardó nada y siguió cuestionando la postura de Agüero: "Al Kun no lo conozco. Sé que es un gran deportista y parece un buen chico, pero me sorprende que alguien que nació en la pobreza, como muchos futbolistas, y conoce bien de cerca qué son las necesidades, hoy piense como un rico”.Por último, reflexionó: “Celebro este debate, espero puedan reflexionar sin prejuicios ni estigmas sociales sobre la pobreza. Para mí, es lógico que los impuestos sirvan para ayudar a los que menos tienen y sobre todo mejorar la vida de los ciudadanos”. Fuente: (Diario Popular)