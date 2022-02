Desvalijaron la casa de verano de Gladys La Bomba Tucumana: “Se llevaron todo”

Desde hace tres meses, Gladys “La Bomba Tucumana” se encuentra fuera de su tierra natal, ya que está haciendo temporada en Carlos Paz. En los últimos días, su nombre fue noticia por dos hechos inesperados. A la fuerte disfonía que la bajó del escenario durante tres noches, se sumó el robo de su casa de verano en El Cadillal; una localidad a 25 km de la capital tucumana. Esta mañana, la cantante habló al respecto y mostró todo su hartazgo: “Estoy cansada”.



“Entraron nuevamente a la casa que Gladys tiene en Tucumán. Es la tercera vez que la desvalijan. Lo peor: está al lado de una comisaría”, comentó Carlos Monti este martes en Nosotros a la mañana, por eltrece. Su relato fue confirmado por Fabián Páez, periodista del lugar que aportó más información al respecto: “Fueron varios robos. No fue solo la casa de Gladys, sino que fueron cuatro viviendas. Tres tienen denuncia del día 18 de febrero y otra el día de ayer”, contó.



“El Cadillal es una villa veraniega que está 25 km al norte de San Miguel de Tucumán, donde mucha gente tiene su casa de fin de semana.



Lamentablemente mucha gente que vive allí ha sufrido este tipo de robos. Hay un estudio previo. Van dos o tres días, marcan las casas deshabitadas y después desvalijan todo”, relató el periodista mientras advirtió que los delincuentes han trabajado con tranquilidad. “Se han llevado todos los muebles, electrodomésticos; las cosas que uno tiene en una casa para ir a vacacionar”, agregó.



Minutos después, Monti leyó la palabra de Gladys, “La Bomba Tucumana”, quien no sólo dio más detalles sino que mostró todo su malestar al respecto. “Sí, me robaron. Es la tercera vez. La policía al lado”, se quejó a través de un mensaje de WhatsApp. En cuanto a la modalidad que emplean, explicó: “Van con camionetas y se llevan todo literal. Encima rompen las puertas, queda todo arruinado”.



“Te juro es un dolor inmenso estar trabajando toda la vida para reponer lo que te roban, no es justo, es doloroso. ¿Por qué pasa esto si es chiquito el lugar y todos nos conocemos? Quiero de una vez por todas que alguien se haga cargo de esto. Yo encima estoy trabajando, que es lo único que sé hacer. Lo que hago toda mi vida, laburar. Estoy cansada”, confesó enojada.



Respecto a su estado de salud que la obligó a guardar reposo por unos días, advirtió: “Aún no estoy óptima. Vuelvo esta noche pero tengo mucho cansancio, hace tres meses que estoy fuera de mi casa trabajando. Fue y es demasiado para mí. Todavía mis bronquios no están bien”, concluyó.



