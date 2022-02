Citaron a indagatoria a Caniggia por una denuncia en su contra de Mariana Nannis

El juez de instrucción Pablo Ormaechea citó a indagatoria al ex futbolista Claudio Caniggia por presunta agresión sexual y lesiones contra su ex esposa, Mariana Nannis.



Caniggia fue citado para el próximo 22 de marzo a declarar vía Zoom, en una causa que se inició en 2018 a raíz de una pelea que habría sostenido la pareja en las habitaciones del hotel Faena.



Según la acusación formulada por el fiscal Carlos Velarde, los hechos ocurrieron el 5 de mayo de 2018, tras una fiesta de bodas de conocidos en el hipódromo de Palermo, cuando el ex futbolista "intentó mantener relaciones sexuales con su entonces esposa".



"Pero ante la negativa de ella le dijo ‘te voy a matar hija de puta’ (sic) y le propinó golpes de puño en el rostro que no llegaron a impactar allí, ya que ella se cubría con las manos, dando finalmente los golpes en los brazos y las manos de la víctima", resume la acusación.



Luego, según denunció Nannis, la accedió carnalmente por la fuerza y cuando la mujer le advirtió que lo iba a denunciar, Caniggia la amenazó: "Si hacés la denuncia tu cabeza va a rodar" y "si salís por esa puerta te voy a mandar a matar". (NA)