Quién es el ex de Ricardo Fort que viajó con Martita y Felipe por su cumpleaños

La muerte de Gustavo Martínez fue un cimbronazo dentro de la familia. A pocos días de que Martita y Felipe cumplan años y lleguen a la mayoría de edad, decidieron viajar a Estados Unidos para celebrar sus dieciocho. No lo harán solos, sino en compañía de Gabriel Rydz, empresario y ex pareja de Ricardo Fort.Tuvieron una relación durante su juventud y él estuvo varios años en Argentina, pero luego pasó a radicarse en Estados Unidos, donde actualmente se encuentra. Ahí trabaja para una corporación que pertenece al mercado hispano y es una de las más grande del mundo.La primera vez que se vieron fue en las oficinas en el consultorio del cirujano plástico Ricardo Leguizamón y el encargado de presentarlos fue nada más ni nada menos que Guido Süller. No solo se pasaron los números de teléfono, sino que también tuvieron una cita al día siguiente de conocerse.En aquel momento, fines de la década de los ochenta, no permitían que una pareja del mismo sexo ingresara a un hotel alojamiento. Para lograrlo, Ricardo Fort decidió vestirse de mujer y, para eso, utilizó vestidos, tapados y algunas prendas de su madre, Marta, además de una peluca. El difunto empresario fue quien dio a conocer esta historia en un programa de televisión.A pesar de un aparente amor a primera vista, su relación tuvo algunas complicaciones. Se fueron a vivir al departamento que Gabriel Rydz tenía en Los Ángeles, pero la convivencia se volvió casi insoportable. Tanto es así que en una oportunidad el empresario le tiró la ropa a Ricardo Fort por la ventana marcando así el punto final de su vínculo amoroso.A partir de ése momento formaron una gran amistad. Si bien no pudo estar presente en el velorio de Ricardo Fort, siempre estuvo muy cerca de su familia al punto que asistió al cumpleaños de quince de Martita y Felipe. (La Cien)