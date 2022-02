Jimena Barón contó por qué decidió dejar de tomar alcohol

A sus 34 años, Jimena Barón decidió hacer algunos cambios importantes en su vida. La actriz y cantante es una cultora de la vida sana y suele compartir en las redes sociales sus rutinas de entrenamiento. Sin embargo, esta vez, entendió que era hora de modificar algunas de sus conductas alimenticias. Y, aprovechando las stories de su cuenta de Instagram, se lo hizo saber a sus más de cinco millones y medio de seguidores.“¿Por qué decidiste dejar de tomar alcohol?”, fue una de las preguntas que le hizo un usuario y que sirvió para que la intérprete de La Cobra explicara la situación. “No decidí. Es como que se me fueron las ganas y dije: ‘Che, no tomo hace mil’. Y decidí ver qué onda con no tomar más. La piel horrenda, por ahora, pero sí siento menos celulitis. Estoy explorando”, fue la respuesta de Barón.En otra de las casillas de preguntas, un internauta le consultó el motivo por el que no consumía carne. Y Jimena contestó: “Porque amo a los animales y quiero que coincida lo que siento con lo que hago. Y porque quiero aportar algo al planeta donde vivo y estamos haciendo cajet...”.Lo cierto es que, dado el interés que despertó este cambio de hábito en la vida de la actriz y cantante, ella aprovechó para agregar otro dato. “Sumada a las últimas decisiones que vengo tomando para hacer mi vida más insípida, dejé de ponerle maniáticamente sal a la comida. Si salgo, como la comida como me la dan en el restaurant y, si como en casa, le pongo un poco cuando cocino y ya”, dijo.Y, segura de los beneficios de limitar este condimento en sus platos, explicó: “Antes me sentaba con el salero y le mandaba como si fuera polvo de hadas a dada rato. Hace para la re mierd... y es la Santa de la retención de líquidos. Alta decisión, creo”.Finalmente, Barón agregó otro cambio saludable que incorporó a su vida. “También dejé las gaseosas y tengo esta botella de agua súper cheta con la que voy a todos lados y lleno de la canilla donde sea. No uso plástico, no gasto un peso y mi cuerpo, planeta y consciencia, agradecidos”, cerró. (Teleshow)