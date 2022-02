La muerte que golpea a Susana Giménez: "Hoy despido a mi adorado amigo"

Hace apenas diez días, Susana Giménez voló de urgencia a la Argentina y pocos sabían el motivo. Entonces, se especuló con que iba a reunirse con con sus productores y planificar lo que será su año laboral, que incluirá participaciones en Telefé, Paramount Plus y Pluto Tv. Sin embargo, enseguida trascendió que en realidad la diva había viajado desde Punta del Este hasta Buenos Aires para visitar a su amigo del alma, Pet Figueroa, quien se encontraba internado en la clínica Cemic con pronóstico reservado.Finalmente, este domingo y sin poder ocultar su angustia, Susana confirmó en sus redes sociales el fallecimiento de quien fuera su productor en los primeros años de Hola Susana. “Hoy despido a mi adorado amigo del alma y hermano de la vida, Pet Figueroa. No tenés idea de cómo te voy a extrañar. Eras una parte muy importante de mi vida, de mi felicidad”, escribió la diva junto a una serie de fotos en las que se los veía juntos y en reuniones de amigos. Y continuó: “Siempre atento a contestar todas mis dudas con ese humor tan particular tuyo. ¡Jamás te voy a olvidar!.Inmediatamente, el posteo se llenó de mensajes de seres cercanos a la diva, quienes sabían perfectamente de la relación que ella mantenía con el productor. “Mi amada: yo sé lo importante que era Pet en tu corazón. Te acompaño en este momento”, escribió su hermano Patricio Giménez. Y Griselda Siciliani, Amalia Amadeo, Lorena Meritano, Nequi Galotti, Joe Bonilla, Jean Pierre Noher y Darío Turovelzky, entre otros, le dedicaron corazones en señal de apoyo.La amistad entre Susana y Jorge Arturo Figueroa -tal su nombre completo- venía de larga data. De hecho, él había sido uno de los pocos íntimos que llegaron de urgencia a la casa de Barrio Parque de la diva allá por el año 1998, cuando después de una fuerte discusión de pareja el ex marido de Giménez, Huberto Roviralta, salió a enfrentar las cámaras de los periodistas apostados frente a la vivienda con la nariz ensangrentada. Lo hizo junto a otra incondicional, Teté Coustarot, ya que ambos formaban parte del minúsculo grupo de personas que podían contener a la conductora en esas circunstancias.Aunque era un hombre de perfil bajo, a lo largo de los años Pet fue visto junto a Susana en varias ocasiones. Solía acompañarla a ver obras de teatro junto a Dany Mañas y Celia Sofovich, entre otros amigos. Pero, fundamentalmente, la consolaba cuando estaba mal y reía con ella cuando estaba bien. En definitiva, era un amigo de los pocos con los que la diva siempre sabía que podía contar. Y por eso su desconsuelo ante su partida.Cabe recordar que, días antes de enterarse del grave estado de salud de Figueroa, Giménez había viajado a Colombia para celebrar su cumpleaños junto a su hija Mercedes Sarrabayrouse y algunos allegados de una manera muy particular. “Así empezó el día de mi cumpleaños, almorzando en una balsa en el medio de un lago gigante. La comida te la traen en lancha”, escribió en su cuenta de Instagram junto al video del momento en el que se acercaba una embarcación a servirles el almuerzo.La conductora también compartió algunas imágenes del lugar en el que se alojó y que también le suma originalidad al viaje. En una especie glamping, una carpa de lujo totalmente equipada, Susana pasa sus días en Guatapé. Eco friendly, vegan friendly y pet friendly se define el lugar en sus redes sociales. Un espacio para conectar con la naturaleza y hacer vida sana.