Sol Pérez explicó por que entrena con su novio hasta en vacaciones

Sol Pérez, que sorprendió con su radical cambio de look en las playas de México, se refirió a lo mucho que le gusta entrenar con su novio, Guido Mazzoni, tanto en Buenos Aires como en los destinos que eligen para disfrutar de sus vacaciones.



Buena onda con sus seguidores de Instagram, Sol abrió en diálogo a través de sus stories y contestó con firmeza a una pregunta que le hicieron con respecto a su modo de vida fit.



Un usuario se sorprendió al verla entrenando durante sus vacaciones con Guido, que es dueño una cadena de gimnasios de crossfit, y ella puso los puntos.



"Vi que estaban en un gimnasio, ¿siguen entrenando? ¡Estando de vacaciones!", le preguntó el usuario a Sol, sorprendido.



Entonces, la conductora respondió haciendo hincapié en que entrenar para ella es un hábito y no un sufrimiento.



"Disfrutamos mucho del entrenamiento. Guido ahora está nadando y más tarde vamos al gym. Es parte de nuestra vida, no lo tomamos como un padecimiento", sentenció.