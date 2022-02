“Qué foto les gusta más?”: Sol Pérez encendió las redes con una diminuta bikini

Espectáculos Sol Pérez disfruta de una paradisíaca playa con fotos al límite

Sol Pérez se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en las exóticas playas de México. La ex chica del clima de la señalviajó en compañía de su novio Guido Mazzoni. Ambos jóvenes se muestran super enamorados desde las costas aztecas.“Feliz san Valentín para vos que haces todo para verme feliz sin saber que lo que más feliz me hace es estar al lado tuyo te amo” le escribió Sol en su perfil de Instagram a su media naranja este pasado Día de los Enamorados. La ex Combate eligió dos fotos arriba de un yate para acompañar el romántico posteo.“Qué foto les gusta más?” fue el corto y simple texto que eligió Pérez de epígrafe para acompañar sus recientes y veraniegas instantáneas en la popular red de la camarita.Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la pareja de Guido Mazzoni se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 174 mil corazones. La modelo recibió miles de comentarios de halago y cariño hacia su voluptuosa figura física de parte de sus más fieles seguidores en este posteo.