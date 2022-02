Tendencia tanga a la vista: Nicole Neumann se sumó y deslumbra

Desde que famosas referentes como Kim Kardashian y Hailey Bieber aparecieron en la red carpet mostrando la ropa interior en sus looks de gala, allá por el 2020, el fenómeno que en los 2000 impuso Paris Hilton se volvió irrevocable.La tanga a la vista fue la consigna furor de las últimas temporadas y cada vez más famosas la fueron incorporando a sus outfits, en versiones más informales y urbanas. ¿La última en sumarse a este capricho de moda? Nicole Neumann, que por supuesto lo documentó en sus redes.Siempre atenta a las últimas tendencias, Nicole Neumann armó un look para la última noche en Los 8 escalones del millón, el programa del que es jurado, y lo compartió con sus casi dos millones de seguidores. Sensual, se puso un original pantalón off white con dos tiritas sobresalientes en los laterales de la cadera, como si se tratara de la ropa interior.Fue por más y lo combinó con un crop top blanco diminuto, de mangas largas y con espalda al descubierto con dos breteles finitos que se atan por detrás. Un par de stilettos con plataforma animal print y estampa de lunares cortaron con el monocromo de las prendas lisas.Además, se lució con un peinado semirrecogido con ondas y maquillaje glam a base de máscara de pestañas, iluminador y labios nude. Sonriente, posó en diferentes ángulos y encuadres para mostrar el estilismo de pies a cabeza, que en pocas horas acumuló miles de “Me Gusta”.Como sucede con todo fenómeno fashionista, cada vez más famosas sumaron el look tanga a la vista y en el último tiempo fueron varias las que mostraron originales apuestas en sus redes. Una de ellas fue Sofía “Jujuy” Jiménez, que desde Las Salinas llevó la tendencia al extremo: se desabrochó el short blanco que llevaba y dejó ver una tanga del mismo color, con elástico negro y letras.María Becerra es de la partida y hace pocas semanas se fotografió con un jogger negro con elástico en la cintura que dejó ver por encima las tiras de la ropa interior, también en negro. Mega fashionista, sumó un saquito de hilo negro crop top de mangas largas y debajo un corpiño negro con tiras entrecruzadas, otra de las tendencias del momento.