Eduardo Fort explicó por qué Carozza es el nuevo tutor de Felipe y Martita

Luego de la muerte de Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Fort y guardián de sus hijos Martita y Felipe, surgió la cuestión de la tutela de los mellizos, quienes estaban a poco de alcanzar la mayoría de edad al momento de la tragedia. En los últimos días, se conoció que el abogado César Carozza será el encargado legal de los chicos durante los días que quedan hasta su cumpleaños.



Luego de la muerte de su hermano, Eduardo se mantuvo alejado de la prensa, pero decidió romper el silencio para aclarar la situación y callar las teorías que comenzaban a rondar entre los medios.



"Me está escribiendo Eduardo Fort y quiere aclarar cómo se fueron dando las cosas después del suicidio de Gustavo", contó el panelista de Intrusos, Daniel Ambrosino. "Y me dice: 'Se eligió a César Carozza para continuar la tutela de los chicos, por estos seis días, por un tema administrativo y expeditivo'", informó el conductor del ciclo.



"O sea, César va a ser el tutor legal estos días. Fue elegido por la familia. Hasta que el 25 de febrero los chicos cumplan los 18 años", concluyó. Los hermanos tenían planeado un viaje a los Estados Unidos para celebrar sus cumpleaños, pero decidieron permanecer en el país, donde recibirán la legalidad junto a su familia. Quién es César Carozza, el nuevo guardián de los chicos Fort

"Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar", escribió Felipe Fort en su Instagram, horas después de que Gustavo Martínez muriera al caer del piso 21 en el que vivía junto a los hijos mellizos de Ricardo Fort.





Carozza se desempeña como el abogado de la familia Fort hace tiempo, y además de la niñera Marisa López es una de las personas más cercanas a Felipe y Martita, encargándose de asistirlos no solo en el plano legal sino desde lo personal. El abogado acompañó a los chicos desde el minuto cero de la muerte de Gustavo:



"Los chicos están como pueden con un golpe semejante, imagínate que no paran de tener pérdidas. Ellos estaban en el departamento cada uno en su cuarto a la hora que pasó esto a las 4.30 de la mañana", detalló el profesional. "No se enteraron de nada en ese momento, los llamamos nosotros porque nos enteramos por los de seguridad y les dijimos que no salgan de su cuarto", agregó.