Matilda le preguntó a su mamá, Luciana Salazar, por su papá y le contó la verdad

Luciana Salazar demandó a Google y a Twitter por los ataques a su hija Matilda

El descargo de Luciana Salazar tras las demandas

Recientemente Luciana Salazar escribió un mensaje enigmático en su cuenta de Instagram: “Y un día llegó la pregunta”. La frase fue acompañada del emoji de una nena y una mujer rubia. Desde entonces no dijo más, pero este jueves Ángel de Brito explicó en su perfil de Twitter que Matilda, su hija, le consultó por qué no tenía papá.Ante la pregunta de los seguidores, el periodista reveló que la modelo fue con “la verdad de manera simple”. Lejos de problematizar lo ocurrido, la modelo dejó en claro que la nena tiene cuatro y que probablemente le surgirán más preguntas.Matilda fue concebida a través de un alquiler de vientre en Florida, Estados Unidos, el 15 de diciembre de 2017. A fines del año pasado, la modelo le dio una entrevista a revista Caras donde contó que aún no preguntaba por la conformación de su familia. “No me toca ese tema. No pregunta por su papá. Solo pasó, por ejemplo, hoy que la vi jugando con unas muñecas y me dijo que eran hermanas. Sí habla de los papás de los amiguitos, del padre de tal amiga, pero no cuestiona porque ella no tiene papá”, dijo.En ese entonces no descartó que surgiera la pregunta, pero se mostró segura y tranquila: “Sé que en algún momento lo va a hacer y ya se cómo lo voy a resolver. Por ahora no tiene esa inquietud”.En enero Luciana fue acusada de teñirle el pelo a Matilda y un montón de haters salieron a criticarla. Aunque la situación parecía una más de tantas, la situación dio un vuelco cuando la mediática deslizó que se trata de un ataque organizado y apuntó a Martín Redrado como el responsable.A raíz de esto tomó la decisión de cortar la raíz de los problemas: denunció tanto a Google como a Twitter para que eliminen el contenido que habla de su hija.“No voy a permitir que me ataquen y mucho menos a mi hija. Las redes sociales tienen que ser un espacio de libre expresión respetando al otro y no una cloaca de odio”, escribió en sus historias de Instagram.“No se puede permitir que se agravie a las personas y mucho menos a menores de edad, con el enorme daño que eso genera”, señaló, ya harta de que hablen de ella.La mediática adelantó sus movimientos: “Por eso, con el asesoramiento del Dr. Castro Bianchi, voy a estar presentando dos demandas contra Twitter y Google para que se elimine de esas plataformas todos aquellos agravios que recibimos con mi hija estos últimos días”.Además, remarcó que “las redes sean un espacio de diversión y expresión”. “No permitamos que sigan siendo una usina de odio y cyberbullying, muchos menos a menores de edad”, concluyó.