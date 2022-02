Video muestra cómo Alec Baldwin mató en una película: reconstrucción en 3D

La familia de Halyna Hutchins presentó una demanda por homicidio culposo contra Alec Baldwin que incluyó un video en el que se recrea la manera en la que el actor disparó y mató de manera accidental a la directora de fotografía.La tragedia ocurrió durante el rodaje del western Rust, que el actor protagonizaba y producía. Baldwin y otros integrantes del staff estaban ensayando una escena en una capilla de madera, parte del decorado del film, cuando la bala impactó en el pecho de Hutchins.

Cómo es el video que recrea la muerte

De qué acusan a Alec Baldwin

Qué dijo Alec Baldwin sobre las acusaciones

En el video que presentaron como prueba los abogados de la familia de la directora se usa la animación para mostrar la disposición de las personas en el set, el instante del disparo por parte de Baldwin y los momentos posteriores.En la versión del clip que quedó en manos de la Justicia, las imágenes están intervenidas por algunos párrafos en donde hay especificaciones legales de la demanda presentada, en la que apuntan todo el tiempo contra Baldwin.“Hay muchas personas culpables, pero el señor Baldwin era la persona que sostenía el arma. Si él no hubiera disparado, ella no habría muerto”, aseguró el representante legal de la familia Hutchins, Brian Panish, en una conferencia de prensa que usó para difundir el material que lleva el título El asesinato de Halyna Hutchins en el set de Rust.Baldwin está acusado por la muerte de Hutchins y por las heridas que sufrió el director Joel Souza en la clavícula. Los abogados sugirieron, a partir de las imágenes que presentaron, que el actor ejecutó de manera errónea el movimiento de desenfundar el arma, lo que provocó el disparo.Panish aseguró que si bien su equipo legal no tiene un video real que muestre a Baldwin amartillando el arma antes de disparar, esa sería la única forma en la que habría salido la bala.“Creo que está claro lo que sucedió. Tenía el arma, dice que tiró del percutor, disparó y ella murió. Los expertos lo examinarán y tomarán las decisiones, pero no creemos que esto haya sido causado por ningún defecto en el arma”, advirtió.Antes de conocerse el video, Alec Baldwin volvió a los sets de filmación hace unos días, luego de la tragedia. En sus redes, contó que va a llevar un “pequeño diario de viaje y de trabajo”. “Hoy tuvimos nuestro primer día, lo cual es complicado. No trabajo tanto como antes”, dijo mirando a cámara.“Volví a trabajar hoy por primera vez en tres meses y medio. Las películas son casi siempre iguales; todos son jóvenes en comparación conmigo. Especialmente en las películas independientes donde hay muy buena gente”, aseguró Baldwin sobre su actual equipo de trabajo.Luego, hizo una referencia directa a su compañera de rodaje. “Es extraño volver al trabajo. No he trabajado desde el 21 de octubre del año pasado cuando sucedió algo horrible en el set de esta película y murió nuestra directora de fotografía Halyna Hutchins. Todavía me resulta difícil decirlo”, completó.