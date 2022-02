Sofía “Jujuy” Jiménez impone un “look” en su versión más extrema

Posó en el espejo con una microbikini blanca

Sofía “Jujuy” Jiménez lleva su impronta sensual y jugada a donde quiera que va. En la playa, en la ciudad o de entrecasa, la modelo se luce con osados looks que comparte con su millón y medio de seguidores en Instagram y su último posteo no es la excepción. Desde Jujuy, su provincia natal, impone la tendencia tanga a la vista al extremo.De vacaciones en el norte argentino junto a su novio, el polista Bautista Bello, aprovechó los paisajes turísticos para hacer de las suyas. De visita en Las Salinas Grandes de Jujuy, se desabrochó el short blanco que llevaba y dejó ver una tanga del mismo color con elástico negro y letras, un detalle en tendencia cuando hablamos de lencería.Como siempre, fue por más y redobló la apuesta al posar en topless, de espaldas a la cámara y de perfil, con una mano sobre los pechos, para evitar la censura de Instagram. El pelo al viento y una sonrisa de oreja a oreja completaron la postal.“Es que evidentemente sí, yo conecto con la naturaleza y automáticamente siento LIBERTAD”, escribió junto a las fotos, que en pocas horas superaron los 40 mil “Me Gusta”. “Siempre seductora”, “Bonita” y “Qué mujer”, la halagaron sus seguidores, además de llenarla de emojis de corazones y caritas enamoradas.Siempre al tanto de las tendencias, “Jujuy” no desaprovecha ninguna oportunidad para mostrar su faceta fashionista en las redes y hace poco también apostó a un sensual estilismo con poca ropa.Desde la comodidad de su casa, se fotografió frente al espejo con su traje de baño formado por un corpiño recto con breteles finos y una pequeña abertura en el frente y una jugada tanga supercavada con tiritas que se anudan en los laterales.El resto del look enfatizó el estilismo hogareño: lució el pelo húmedo y revuelto con ondas naturales y se mostró a cara lavada. Como único complemento se puso un collar plateado con un dije en forma de corazón. Sentada en el suelo, parada y en diferentes ángulos que dejan ver estratégicamente todos los detalles del modelo, marcó tendencia con el diseño de bikini que es furor. Fuente: (tn)