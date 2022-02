María Rosa Fugazot defendió a Darthés: "Le destruyeron la vida"

Después de que se anulara en Brasil el juicio por abuso sexual que se le inició a Juan Darhés por la denuncia de Thelma Fardin, la actriz María Rosa Fugazot expresó una vez más su apoyo al actor. “A ese hombre le destruyeron la vida”, dijo la intérprete y provocó fuertes críticas de sus colegas que la bombardearon en las redes sociales.Fugazot, que compartió varios proyectos con Darthés, ya se había defendido a Darthés y había cuestionado al colectivo Actrices Argentinas. Este lunes, después de que la causa volviera a foja cero, ratificó su posición. “Cuando defendí a Juan, lo hice porque lo conocí, porque trabajé mucho con él. Y porque, realmente, nunca le vi una actitud desagradable”, dijo en "Intrusos".La actriz, que protagoniza la obra "La chica del sombrero rosa" en Mar del Plata agregó: “De cualquier manera, la Justicia tiene que fallar y tiene que cumplir con su trabajo, sea de donde sea. El prejuzgar es muy feo y muy jorobado, porque destruís vidas. Por eso está la Justicia. Porque si no, sería un quilombete el mundo. Lo que pasa es que hasta la Justicia ha dejado de tener seriedad en muchas partes, con lo cual se ha desvirtuado la palabra”.Consultada sobre qué sentía ante la situación de Darthés, afirmó: “Me da dolor... Me comunico poco, pero me comunico con Juan. Y, más allá de lo que diga la Justicia, él ya está destruido. A ese muchacho le destruyeron directamente la vida, ya está”.Poco después de que se conociera la denuncia de violación que Fardin le hizo a Darthés, Fugazot le dio su apoyo al actor. En diálogo con Marcela Tinayre en el programa "Las rubias" señaló: “Para mí, es un señor. Lo conocí cuando tendría veintipico de años. Hemos trabajado juntos y nunca lo vi tener una actitud grosera con nadie".En esa oportunidad criticó a Fardin: "¿Diez años después lo decís? Lo hubiera dicho en el momento... No te creas que yo defiendo a los violadores porque no es así, soy la primera en salir a bancar a las chicas que viven este tipo de situaciones. Pero hay cosas que las tenés que hacer en caliente, gritás, te quejás... No puede ser que si no tenés una prueba cabal entierres la vida de una persona”.Sus dichos fueron repudiados con dureza en las redes sociales. Un año más tarde, mientras el juicio estaba su curso y Darthés había sido procesado en Brasil, Fugazot volvió a defender al actor y disparó contra al colectivo Actrices Argentinas “Me cayó mal la noticia. Yo conozco a Juan desde que era muy jovencito, no quiero opinar en contra de nadie. Trabajaba cuando él empezó y nunca en la vida lo vi mezclado en ningún escándalo”, señaló.Thelma Fardin, con el apoyo del colectivo Actrices Argentinas, denunció el 11 de diciembre de 2018 que Juan Darthés abuso sexualmente de ella en 2009 en Nicaragua durante una gira de la tira “Patito Feo”, cuando tenía 16 años y él 45.El actor, que nació en Brasil, viajó a ése país en 2019 para evitar ser detenido por el pedido de captura distribuido por Interpol. Tras el incidente judicial, la Justicia brasileña había asumido la competencia del caso el año pasado y la defensa de Darthés no había argumentado en su contra.El juicio contra el actor en Brasil se inició el 30 de noviembre pasado y se reanudó el jueves 27 de enero luego de la postergación de las rondas de declaración de los testigos, el 1º de diciembre. Participaron tres países: la Argentina, Brasil y Nicaragua y 11 testigos declararon en forma remota ante el juez Ali Mazloum. Entre ellos, las actrices Calu "Dignity" Rivero y Anita Co, quienes también denunciaron a Darthés por acoso y abuso sexual, respectivamente.El martes pasado el Tribunal Superior de Brasil decidió que el juicio no era de jurisdicción federal porque los presuntos hechos habían sucedido durante una gira teatral en Nicaragua. La causa volvió a "foja cero". Fuente: (LaCapital)