Cruces entre L-Gante y Viviana Canosa: ella pedirá resarcimiento de $15 millones

Hace unos días, L-Gante brindó un show gratuito en Tecnópolis. “Este es mi regalo para todos. Entrada gratuita sin costo para el Estado. Sin bandera política. Soy yo el que quiero regalarle un show a mi país y el mejor lugar que encontré es Tecnópolis, que es nuestro, ni de un partido, ni de un candidato o referente. ¡Aguante Argentina y el guiso!”, anunció el artista en sus redes, desde donde también transmitió su presentación por streaming.Entonces la periodista se hizo eco y, tomando una captura de pantalla de esa publicación, reflexionó: “Así quieren a tus hijos” y alentó a sus seguidores a que se “despierten”: “Sumiso, pasivo... pobre, bruto. Así te quieren. Este es ‘el aguante’. No te quieren. Despertate”.Rápidamente, Elián Valenzuela salió a contestarle en sus redes sociales: “Mirala vos a la atrevida”. Y grabó un video para responderle: “¿Qué onda Viviana Carnosa? Pasivo será tu choma que te la agarrás con un pibito menor de edad para descargar tu odio asqueroso”.El letrado Juan Manuel Dragani, abogado de Canosa, adelantó aque el hecho pasará al ámbito legal. “L-Gante lo que le cuestiona a Viviana es esa foto diciendo que exponía a un menor, pero la realidad es que eso no es una foto, es una captura de pantalla de un video que publica Tecnópolis. No es que ella fue y lo filmó o se lo pasaron y lo subió a sus redes, porque eso sí hubiera sido una cuestión jurídica, porque estaría exponiendo a un menor. Pero ella lo que hizo fue replicar una foto que subieron y, metafóricamente, trazar un paralelismo con la realidad, que es una realidad inexorable. Después cada uno puede generarse las subjetividades que quiera, nadie tiene la última palabra”.“Obviamente, yo considero y en esto, avalo a Viviana, en que las letras que canta este chico, o al menos en la mayoría de ellas, hace apología del delito. Sin lugar a dudas. Entonces lo que Viviana hace no incurre en ninguna violación, si bien es un menor, toma una captura de una imagen que subió Tecnópolis y lo que esgrime, está dentro del marco de la libertad de expresión y otras voces pueden decir otras cosas”, agregó el letrado en la misma sintonía que la periodista.“Lo que hace L-Gante, cuando se le acaban los argumentos, es agredirla en su condición de mujer y eso sin lugar a dudas se encuadra en una denuncia por violencia de género que vamos a hacerla ahora. Esto está manifiestamente expuesto, ya tenemos todas las capturas de pantalla para evitar que las borre, el escribano me las está por dar dentro de un rato certificadas y estimo que luego, ya podremos radicar la denuncia. Y además, vamos a hacer una presentación por calumnias e injurias, porque ella se siente injuriada por los términos de este chico y vamos a hacer una acción civil para pedir la reparación de daños y prejuicios. El dinero obtenido, tanto mis honorarios como el traducido del juicio, los vamos a donar”, adelanta Dragani quien asegura que todo lo recaudado será entregado a alguna actividad benéfica.En cuanto a los tiempos legales que pueda llevar el proceso, el abogado asegura que será bastante expeditivo. “La acción penal es rápida, hay que transitar un proceso. Tras la denuncia por violencia de género lo van a citar rápidamente a él mientras que en la querella por calumnias e injurias tendrá que ratificarla Viviana primero y luego se fija una audiencia para que él rectifique o ratifique sus dichos. Si se rectifica le pide disculpas y se termina ahí el proceso, y si no lo hace, se va a un juicio oral. Si se rectifica está asumiendo la responsabilidad del delito, por eso casi nunca lo hacen”, explica.¿A cuánto podría ascender la suma que el cantante le tendría que pagar a la conductora? El letrado asegura que “dada la exposición y la popularidad que tiene Viviana, y a tres días de que arranquemos un nuevo ciclo, yo lo estimo en no menos de 15 millones porque el agravio es grave, no se la puede llevar de arriba. Por lo menos que pague y ese dinero irá a alguien que lo necesite”.En tanto, el abogado del popular cantante anunció el condundente revés que preparan contra la conductora. Alejandro Cipolla, abogado de L-Gante, expresó en diálogo con"No entiendo cuál sería la injuria específica que habla. Pero bueno que inicie las acciones que entienda que corresponden que nosotros iniciaremos las acciones correspondientes por todas las injurias que refirió de mi asistido en varias oportunidades".Luego, el letrado volvió a cargar contra Viviana Canosa al afirmar: "Reitero. No encuentro injuria alguna de mi cliente, ni siquiera se refirió a ella. Va a tener que demostrar lo que dice, en caso de perder va ser demandada por daños y perjuicios".Además, Cipolla ironizó sobre la cifra de resarcimiento que espera Canosa, valuada en 15 millones de pesos. “Yo que iba a ofrecer 20 millones”, ironizó. En tanto que L-Gante agregó desde sus historias de Instagram: “Lo mío es hablar por quien no se escucha. Lo suyo fue discriminar a un menor de edad. De parte de los brutos para las personas clasistas”.