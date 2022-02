Hallaron las huellas del ex de Fort en la ventana desde donde cayó

La muestra “se corresponde con el rastro dactilar del pulgar derecho” de Gustavo Martínez (62), la ex pareja de Ricardo Fort que esta madrugada se arrojó al vacío desde su departamento del piso 21 del barrio porteño de Belgrano. El dato es contundente, fue aportado por las fuentes de investigación y la sospecha de la causa sobre averiguación de suicidio se encamina a confirmar la teoría.La muerte de Martínez fue informada este miércoles cerca de las 4, cuando, según los investigadores, cortó la red de contención y se lanzó al vacío desde el piso 21 del departamento de Sucre al 1.900 que compartía con los mellizos hijos de Fort y que estaban bajo su tutula.Justamente, Felipe y Marta estaban en el departamento cuando Martínez saltó. El chico estaba jugando a los videojuegos con un amigo.En ese contexto, el hallazgo de la huella dactilar en la baranda de la ventana donde hallaron la malla protectora cortada en el departamento es clave. Se trata del “rastro dactilar del pulgar derecho de Gustavo Martínez”. También se conocieron las imágenes de dónde fue hallado el cuchillo que usó para cortar la red de contención.Es que más temprano se había informado que la Unidad Criminalística de la Policía de la Ciudad había hallado ese cuchillo y que en la baranda de esa ventana también se encontraron huellas, que ahora se conocen que pertenecían a Martínez.También, en el marco de la causa que investiga la fiscal Laura Belloqui, además, se secuestró medicación para el mal de Alzheimer en el lugar. Luego de que se conoció la muerte de Martínez, César Carozza, su abogado, ingresó para retirar objetos al departamento, que ahora está cerrado y se encuentra con custodia policial. En diálogo con Florencia Peña para Flor de Equipo, el abogado reconoció que el personal trainer y ex pareja de Fort sufría de un principio de Alzheimer.Carozza aclaró: “Estaba medicado pero estaba bien, él tomaba decisiones, se entrenaba, manejaba..... Su mamá tenía Alzheimer y a él lo angustiaba mucho la situación.. Sentía que durante la pandemia, como había dejado de trabajar, sentía una extrañeza en sí mismo”.Martínez, a pedido de Ricardo Fort, debía ser el tutor de los mellizos hasta que los chicos cumplieran su mayoría de edad, justamente esa fecha es el próximo 25 de febrero. Así, no solo cuidó de ellos, sino que también tuvo que administrar su dinero. El patrimonio que hoy pertenece a los mellizos incluye un porcentaje de la empresa FelFort, autos, todos radicados en Argentina -ya que los que tenía en el exterior los vendió antes de morir- y propiedades. Tras la partida de su abuela Marta, quien era dueña de la mitad de la fábrica, la porción accionaria de los mellizos ronda en un 33 por ciento.Los mellizos, de acuerdo a los testimonios, le habían anunciado a su tutor su decisión de irse a vivir solos no bien cumplieran la mayoría de edad, el próximo 25 de febrero. Ante la noticia, Martínez aseguró que se quitaría la vida.