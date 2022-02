Martín Bossi, a los besos en la playa: ¿quién es su nueva novia?

A pocas horas de desmentir un affaire con Morena Beltrán (23), Martín Bossi (47) fue descubierto in fraganti, a los besos y abrazos, con una bailarina.Según trascendió, el reconocido comediante visitó el pasado fin de semana un parador de las playas del sur de Mar del Plata, donde se encuentra haciendo temporada de verano con su obra Martín Bossi Comedy Tour.Pero Martín no estaba solo, sino acompañado de una misteriosa mujer con quien se mostró muy mimoso. Y, como es de esperarse con una celebridad de este tipo, sorprendió a todos los presentes."¿Quién es la morocha con la que estuvo a los besos y muy cariñoso Martín Bossi en Helena Beach la semana pasada?", se preguntó este martes Maite Peñoñori (30) en su cuenta de Twitter, donde compartió una imagen del actor a los besos con la mencionada mujer.A su vez, en Intrusos (América, lunes a viernes a las 13) hablaron del tema. Y mientras Maite contaba algunos detalles de la foto que llegó a sus manos, el periodista Gonzalo Vázquez desde La Feliz agregó: "Hablé con ella"."Ella tiene 31 y él 47. Se llevan 16 años. Es bailarina, trabaja con Miguel Ángel Cherutti. Se llama Ayelén Garavaglia. Se conocen hace 5 años. Ella le hizo una nota, porque trabajaba en un programa de cable. Ahí se conocieron. Tras cortar con el novio que ella tenía, comenzó con una conversación vía WhatsApp con Bossi. Y se reencontraron este verano. Ahora son más que amigos, se ven seguido en las playas del sur. Él conoce a la madre de ella", informó el periodista sobre el comienzo de la relación."Cuando ocurrió el rumor de Morena Beltrán, él le tuvo que dar explicaciones a ella, que estaba bastante enojada", sumó Vázquez.Luego, en el ciclo de Flor de la V pasaron al aire una nota con Ayelén que realizaron a mediados de enero, cuando aún no estaba confirmado el romance con el actor. En ese momento, ella decía: "Estoy sola, siempre hay cosas que aparecen. Con Martín somos amigos hace 5 años años, tengo una relación hermosa. Siempre hablamos de amistad. La verdad que es muy caballero. Me parece que tiene su facha. Por el momento somos amigos. Lo quiero mucho".Los rumores de affaire entre el cómico y la periodista deportiva fueron comentados por Juan Etchegoyen (31) al aire de Intrusos, quien aseguró: "Me cuentan de encuentros demasiados frecuentes"."Una persona allegada que los vio me dice que fue amor a primera vista. Juntos no aparecieron públicamente en ningún lado", continuó diciendo. Y sumó: "Ella terminó su última relación en octubre y se conocieron en diciembre... ".Sin embargo, consultado por el portal Primicias Ya, Bossi negó categóricamente esas versiones: "No estaba enterado de lo que se dijo en Intrusos, me entero porque vos me consultas sobre esto... Yo estoy en Mar del Plata haciendo temporada y estaba jugando al tenis cuando llega tu mensaje. No sabía nada"."Durante 20 años de profesión yo he negado muchas veces cuestiones que tienen que ver con el corazón y cosas que eran verdad en algún momento, sobre todo para cuidar a la otra parte. He tenido noviazgos con mujeres que no eran del medio y me pedían que las cuide, o mujeres que eran del medio y por ahí no querían que se sepa", siguió diciendo en diálogo con el periodista Juan Pablo Godino."Y también he negado cosas de mi vida que no han sido ciertas. Ahora, nunca algo tan poco cierto como esto que se dijo. No la conozco a Morena Beltrán, no la vi en mi vida. En la realidad la vi una vez en el programa del Pollo Vignolo y nunca más. No la vi nunca en ningún evento y ni la vi acá en la playa", aseguró.Además, el humorista dijo con ironía: "Pobre chica, si ella tiene tal vez una relación con alguien se debe querer morir. Una cosa que la relacionen con Luciano Castro, El Duki o Sebastián Yatra, pero que la relacionen conmigo nada que ver. Pídanle disculpas". Fuente: (Clarín)