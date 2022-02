Confirman que el ex de Fort se quitó la vida: qué encontraron los forenses

“Tomó la decisión de quitarse la vida”, dijo César Carozza, abogado de Gustavo Martínez, quien murió esta madrugada al caer del piso 21 del departamento en el que vivía con los mellizos Marta y Felipe Fort. El personal trainer era el tutor legal de los hijos de Ricardo Fort, quienes cumplirán 18 años el próximo 25 de febrero.Fuentes de la investigación adelantaron que Felipe Fort en su primera declaración dijo que Martínez se encontraba deprimido porque la próxima semana él y su hermana cumplirían la mayoría de edad. Y que, en ese contexto, había amenazado con arrojarse desde el balcón del domicilio, ubicado en una torre de la calle Sucre al 1900. Cuando el personal policial ingresó al departamento, constató que había sido cortada la red protectora de un balcón que da al frente y es lindante con la habitación del personal trainer. En tanto, no se observaron signos de violencia ni desorden.Con el correr de las horas, la muerte de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y tutor legal de sus hijos Marta y Felipe, se esclarece con nuevos testimonios y pruebas forenses, en una causa bajo la calificación de averiguación de causales de muerte a cargo de la fiscal Laura Belloqui y la Policía de la Ciudad.La Unidad Criminalística de la fuerza porteña halló el cuchillo con el que cortó la malla protectora de la ventana de su departamento en la calle Sucre, ubicado en un piso 21. En la baranda de esa ventana también se hallaron huellas. Se encontró también medicación para el mal de Alzheimer.Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, Marta y Felipe estaban presentes, Felipe acompañado de un amigo, mientras jugaban videojuegos. Los menores, de acuerdo a testimonios, le habían anunciado su decisión de irse a vivir solos. Ante la noticia, Martínez aseguró que se quitaría la vida.Así, cerca de las 4 AM, cortó la red de contención y se lanzó.César Carozza, su abogado, ingresó luego de la muerte para retirar objetos del departamento, que ahora está cerrado y se encuentra con custodia policial.En diálogo con Florencia Peña para Flor de Equipo, el abogado reconoció que el personal trainer tenía un principio de Alzheimer. Carozza aclaró: “Estaba medicado pero estaba bien, él tomaba decisiones, entrenaba, manejaba..... Su mamá tenía alzheimer y a él lo angustiaba mucho la situación.. Sentía que durante la pandemia, como había dejado de trabajar, sentía una extrañeza en sí mismo”.Tal como había requerido Ricardo Fort, Martínez debía ser el tutor de los menores hasta su mayoría de edad, que se cumplirá la semana próxima. Martínez no solo cuidó de ellos, sino que también tuvo que administrar su dinero. El patrimonio que hoy pertenece a los mellizos incluye un porcentaje de la empresa FelFort, autos, todos radicados en Argentina -ya que los que tenía afuera los vendió antes de morir- y propiedades. Tras la partida de su abuela Marta, quien era dueña de la mitad de la fábrica, la porción accionaria de ellos ronda en un 33 por ciento entre los dos.La muerte fue alertada, cerca de las 4:15, cuando un llamado al 911 del personal de seguridad privada que custodia la cuadra advirtió a la Policía de la Ciudad la presencia de un hombre que había caído desde el piso 21 de un edificio ubicado sobre la calle Sucre al 1900.Efectivos de la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad se trasladaron de urgencia al lugar, donde personal médico del SAME constató la muerte de Martínez, que tenía 62 años.En el departamento donde vivía el empresario con los dos menores, informaron, no se observaron signos de violencia o desorden. Sin embargo, en uno de los balcones que dan hacia el frente de la calle Sucre, la que sería su habitación, se encontró la red protectora cortada. Fuente: (Infobae)