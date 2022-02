Jelinek habría echado de su casa a su pareja y la dejó de seguir en redes

La historia entre Karina Jelinek y Flor Parise es bastante compleja. En un primer momento, fue Yanina Latorre quien dijo que la modelo estaba en pareja con una mujer y eso la enojó muchísimo, ya que no lo había comunicado a su familia.Según trascendidos, el círculo íntimo de Jelinek es muy conservador y no le habrían dado el visto bueno a la relación. De todas formas, ellas siguieron juntas, aunque sin rotular su vínculo.Pero ahora las cosas entre ellas tomaron otro color ya que Karina habría echado de su casa a Florencia, según lo que informó Maite Peñoñori en "Intrusos"."Ayer en Instagram se la veía a Karina mostrando un regalo hermoso, y le agradeció a Flor. Puso unas fotos de ellas. Y uno decía: '¡Qué amor! ¡Qué romántica! Mirá las flores, los corazones'. Pero no, mentira. La pareja está rota", dijo la panelista y agregó: "Karina echó a Flor de la casa porque Flor decidió irse de vacaciones con el exmarido y su hijo".Desde Córdoba, Pablo Layus agregó más información: Karina quería ir al festival de Villa María a ver a Tini Stoessel junto a Flor, pero sus acreditaciones terminaron siendo usadas por Parise y su hijo. Fuente: (Diarioshow)