Verónica Lozano explicó cómo cayó de una aerosilla a siete metros de altura

Espectáculos Se filtró el impactante video del accidente de Vero Lozano

En Aspen está circulando el video de la tremenda caída que sufrió Vero Lozano desde una aerosilla. pic.twitter.com/cgbGyJKD16 — Pampito (@PampitoOk) February 11, 2022

. El proceso es largo, pero yo le pongo humor y alegría”. Con estas palabrashabló por primera vez en su programa, vía zoom, sobre lo ocurrido en los últimos días cuando disfrutaba de sus vacaciones en Aspen.Inmediatamente, Paula Chaves-que ocupa su lugar en el ciclo de- quiso saber cómo fue el episodio que puedo haber terminado en tragedia. “Es una silla séxtuple (para seis personas) donde íbamos tres personas: mi instructora, Analía Franchín y yo. Ni bien uno pone la cola en la silla,, entonces en ese momento aviso a quien estaba a cargo para que paren la silla, la gente empieza a gritar y nunca se detuvo”, señaló Lozano.. La aerosilla empieza a avanzar y yo quedo agarrada de uno de los fierros de la silla con la mano derecha y del otro lado de agarraba Analía Franchín,”, continuó.“Sentía que me estaba por morir realmente. Veía y escuchaba todo. Anita gritaba y la instrutora me decía ‘aguanta’. La gente gritaba”, expresó. En ese momento de su relato, Verónica no pudo contener el llanto cuando reconoció:. Gracias a Dios, tengo perseverancia y entrenamiento sino no sé qué hubiera pasado”.. “Nunca perdí el conocimiento, veía todo.Se acercó mucho gente y me decían ‘¡no te muevas!’. Me tocaban la cintura y las botas y yo sentía todo y me preguntaron cómo me llamaba y que edad tenía para saber si yo estaba orientada. Yo sentía mucho dolor en los pies y dije se me cagaron los pies”.Sobre cómo será el, Lozano expresó: “El doctor me ve el miércoles y me opera el jueves los dos talones a la vez. La operación durará 4 horas y es boca abajo. Tiene que meter clavos para reconstruir porque el pie me quedó como una papa que se aplastó. Sé de la gravedad de la situación, pero confió”.Tras el accidente, Vero tuvo que mantener ambas piernas vendadas y con una silla de ruedas para movilizarse. Además, se vio obligada a usar una silla especial para bañarse y compartió una foto de su pareja, mientras estaba armándola. “Corchi el constructor”, escribió junto con la imagen. Lejos de perder el humor, subió también la imitación de su hija Antonia sobre cómo sería para ella el proceso de asearse. “Arrancó el bullying” y “Qué falta de respeto”, agregó divertida la conductora sobre la grabación.En las últimas horas, subió un posteo hablando del apoyo recibido y también de las malas energías. “Un poco de todo porque la vida a veces te sacude. Estoy bien, no dolor. Gracias por las lindas energías. Las feas, espejito y rebote”, manifestó en el pie de la publicación, junto con una serie de fotos de las vacaciones antes del accidente.

El accidente no solo implica un cambio en la vida cotidiana de Verónica, sino también en sus planes para la televisión en el mediano plazo. Se estima que la recuperación tardará alrededor de tres meses siempre y cuando todo suceda según lo previsto. Y su llegada al país sería recién una semana después de la opreación del día jueves si la misma no tiene ninguna complicación.