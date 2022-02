Se reavivaron los rumores de crisis entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen

. O, al menos, eso reflejaron sus redes sociales, en las que ninguno de los dos se tomó un momento para festejar el amor que los unió desde hace siete años y que les dio como fruto dos hijos: Malaika y Viggo. Es verdad que, por estos días,, ya que él se encuentra trabajando en el sur. Y ella aprovechó el último fin de semana para disfrutar de un descanso junto a sus amigas Paula Chaves y Mery del Cerro en un hotel de Pilar. Sin embargo, de estar todo bien entre ellos, los kilómetros no hubieran impedido que ambos se dedicaran unas palabras de manera virtual para celebrar el 14 de febrero.Así las cosas, en la tarde del lunes,. Y todo indicaría esto tendría que ver con. Todo comenzó a mediados de octubre del año pasado, cuando Wanda Nara descubrió que su esposo, Mauro Icardi, había mantenido un affaire con Eugenia La China Suárez. “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, escribió la empresaria en una story sin especificar quién era la destinataria de su mensaje. E, inmediatamente, dejó de seguir a la ex de Benjamín Vicuña, a la que hasta hacía pocas horas le likeaba todas las fotos en Instagram. Desde entonces, la crisis entre el jugador del Paris Saint-Germain se hizo pública y, de apoco, fueron saliendo a la luz los pormenores del que terminó siendo el escándalo del año.Sucede que, lo que en principio parecía que no había sido más que un ida y vuelta virtual, tuvo su correlato en un encuentro real que el futbolista y la actriz mantuvieron en un hotel de París. Y el punto es que ambos habían aprovechado un viaje que las hermanas Nara habían realizado solas a Milán para participar de la semana de la moda a fines de septiembre,Según lo que trascendió, para evitar que las cámaras de su mansión registraran que el esposo de Zaira regresaba solo,Y que, de esta manera, todos pensaran que ambos se habían demorado en una cena de con cuñados y su consabida sobremesa. Pero lo cierto es que este detalle no tardó en salir a la luz.Después de muchas idas y vueltas mediáticas, Wanda y Mauro lograron darle una nueva oportunidad a su matrimonio. Y, sin ir más lejos, en horas de la mañana compartieron un video con el festejo del día de los enamorados, en el que se veía al jugador repartiendo ramos de rosas y bolsas con regalos de Chanel entre su esposa y sus hijas, Francesca e Isabella.Por su parte, después de que todos los medios se hicieran eco de los cortocircuitos de su pareja, Zaira volvió a mostrarse junto a Jakob en diferentes situaciones. Y compartió imágenes de su festejo navideño en la casa de su hermana, donde ambos parecían más unidos que nunca. Sin embargo, hay quienes dicen que, una vez rota, la confianza nunca vuelve a repararse. Y que el matrimonio de la hermana de Wanda y Von Plessen estaría atravesando su etapa final.