Jimena Barón y su foto frente al espejo que incendió a sus seguidores

Jimena Barón está instaladísima hace unos cuantos días en Miami. Y el propósito principal no fue el descanso, ni el paseo por algún shopping, aunque una vueltita por los paseos de compra se dio y encima a su regreso sorprenderá con un regalo a una de sus seguidoras en Instagram, sino que su viaje a Estados Unidos tiene que ver con su carrera de cantante, que se inició hace bastante tiempo y que ha dejado inconclusa la grabación de un disco.La Cobra está por aquellos lares para completar sus canciones y entre acordes y letras, alguna comprita metió. Y, fiel a su estilo, fue al límite, jugó con el espejo, se sacó fotos como suele hacer con su celular, pero una de ellas quedó al borde de la censura, publicóCon el propósito de mostrar unas zapatillas flamantes, la ex de Daniel Osvaldo se retrató de perfil y solo con la bombacha y las zapatillas puestas. Solo eso. Nada más. Mientras con su brazo se tapaba las lolas. Ante semejante imagen, los comentarios incendiarios arreciaron y los me gusta alcanzaron cerca de los 250 mil. Es Jimena Barón, es la Cobra "que se cobra todo lo que hiciste, bebé".