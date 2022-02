Sol Pérez disfruta de una paradisíaca playa con fotos al límite

Sol Pérez se fue de vacaciones a las paradisíacas playas mexicanas de Costa Mujeres junto a su novio, el personal trainer y empresario Guido Mazzoni, para recargar energías y enfrentar así un 2022 que la tendrá muy activa. Pero, a pesar de estar disfrutando de su tiempo libre, la ex "chica del clima" no para de interactuar con sus seguidores en Instagram a los que le muestra su día a día.Hace pocos días, la panelista compartió su cambio de look y causó sensación, al dejado de lado el rubio que la caracterizó siempre para pasar al castaño, publicóY apenas un par de días más tarde, hizo estallar las redes sociales con una producción fotográfica al borde de la censura que desmayó a más de uno, donde se la puede ver con una diminuta bikini rosa, con el sensual sistema de tiritas.Sol enfrentó los rumores de embarazo con el dueño de la cadena de gimnasios Big Fitt y le puso fecha al momento que siempre soñó, el casamiento con el gran amor de su vida que será en 2023.