Federal vive la última luna de su Festival Nacional del Chamamé

Show musicales

Video: Barboza deleitó al público con su acordeón en Federal

Video: Ricardo Ferreyra y las cuerdas de plata, ganó el certamen de los nuevos valores de Federal

Testimonios

Video: Federal es Chamamé: testimonios de las personas que asistieron a la última luna

Video: Federal es Chamamé: carpa de Parques Nacionales

Grilla del domingo

Seguí en vivo la transmisión

La 47º edición del Festival Nacional del Chamamé de Federal llega a su fin.trasmite en vivo desde el predio del Anfiteatro "Francisco Ramírez" donde familiares y amigos disfrutaron de su reencuentro a pura música y baile, sumado a un cúmulo de sensaciones y emociones motivadas por el ritmo del chamamé.La tercera y última luna festivalera tiene la presentación de artistas de renombre nacional e internacional. Se recordará que la noche del viernes se vio interrumpida cuando alrededor de la 1 de la mañana de este sábado las inclemencias climáticas obligaron a la suspensión de la programación, por ese motivo, varios artistas reprogramaron su presentación para esta noche.Raúl Barboza es acordeonista, autor y compositor radicado en París desde 1987. Con una extensa trayectoria de 70 años, es verdadero embajador del chamamé en todo el mundo.Este domingo, fue uno de los artistas destacada del gran cierre de la 47º edición del Festival Nacional.El músico, compartió escenarios y grabaciones con artistas de la talla de Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla, Mercedes Sosa, Jairo, Richard Galliano, Carlos García, Ramón Navarro, Cesaria Evora, Peter Gabriel, Juanjo Domínguez, Ariel Ramírez, entre otros.ganó el certamen de los nuevos valores de FederalEl certamen se realizó en la noche de este jueves en el predio de la cancha Unión, ante una multitud que colmó totalmente ese espacio e música y bailantas. El conjunto ganador, de la ciudad santafecina de Villa Constitución, había sido elegido como el mejor en la Sub Sede de la Comuna Antelo, del Departamento Victoria.Durante la última luna festivalera, el conjunto se subió al escenario para acaparar la atención de todo el público.Las cámaras derecorren el predio para rescatar los testimonios de vecinos y turistas, pero también de emprendedores, artesanos y trabajadores.Una mujer, de Concordia, que estaba acompañada de un niño contó que “siempre que puedo vengo al festival. Me gusta la música y pasear, pero en realidad es una excusa para reunirnos con mis hermanos”.Alcides, de Federal, expresó que desde el jueves asisten al Festival: “vamos a las bailantas y venimos todos los años. Nos gusta mucho, me sacó las vacaciones de mi trabajo para poder venir tranquilo”,El hombre, asistió con su mujer, quien agregó: “el año pasado lo extrañamos un montón al evento”.Por su parte, Romina de Federal manifestó el orgullo que siente por el Festival. “Siempre vine y ahora me acompaña mi familia”. “Es un evento muy lindo y tengo muchos recuerdos de las primeras veces que vine con mi mamá”.fue uno de los artistas destacados de la última luna festivalera en Federal. “Estamos muy contentos de estar acá, es uno de los festivales más importante del país”, dijo a Elonce.En un sector del espacio, se encuentra una carpa con información sobre los diferentes Parque Nacionales que hay en el país.Jeremías, brindó detalles de la implementación de una Reserva de usos múltiples en la Selva de Montiel, en Federal.“Firmamos un acuerdo para avanzar en este parque. Queremos conservar una muestra representativa de nuestro espinal entrerriano”, expresó el trabajador. Además, hizo referencia, que el Festival del Chamamé era el lugar ideal para comenzar a difundir la noticia ya que es un espacio donde se conjuga “la cultura y la naturaleza”.La Selva de Montiel es un sitio único, donde se encuentran ambientes y especies que requieren protección máxima.Se extiende principalmente en el centro-norte de Entre Ríos y se presenta como un bosque semixerófilo bajo, que alterna con praderas y palmares. Esta formación vegetal se incluye en la ecorregión del Espinal, y comprende varios ambientes diferentes que se caracterizan por una biodiversidad singular, donde encontramos bellos ríos y arroyos junto a exponentes de Ñandubay que se mezclan con quebrachales, Algarrobos y extraordinarios palmares mixtos de Yatay y Carandilla.“Es muy importante conserva esta zona, ya que todavía existen cardenales amarillos en Entre Ríos”, señaló. Seguidamente agregó que “el espinal es uno de las regiones que más rápido se pierden”.-Los Majestuosos del Chamamé-Luis "pajarito" Silvestri y su grupo Enramada-Martin Lubezni-Los Sheridan-Raul Barboza-Miguel Figueroa y conjunto Amanecer Campero-Los Nuñez-Padularosa Romero y Terruñeros-Belen Belcastro & Luis Moulin-Rally Barrionuevo-Tolato Trio-Ganador 2022-Alma de Montiel-Vikingo Correa-Ricardo Ferreryra-Los Hermanos Garita-Grupo Tus Amigos