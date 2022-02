Llega el estreno de “Pasión de Gavilanes 2″: primeras imágenes y novedades

La espera terminó para los fanáticos de Pasión de Gavilanes. A 18 años del último capítulo -y por primera vez en la historia del mundo de las telenovelas-, llega la segunda parte de la historia que enloqueció a millones de personas en todo el mundo.El elenco central será el mismo: estarán Natasha Klauss, Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista y Michel Brown. Además se las verá a Kristina Lilley (Doña Gabriela Elizondo) y a Zharick León (Rosario Montes).Para esta nueva entrega, el escritor Julio Jiménez preparó un crimen en el que estarán involucrados León y Erick, los mellizos de Juan Reyes y Norma Elizondo. La separación de Franco y Sara también dará que hablar, así como también el romance entre Rosario y Juan David, el primogénito de la pareja central.“Esta nueva generación de Pasión de Gavilanes está predestinada a empezar con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta lo más profundo. La subsecuente investigación de la misteriosa muerte de un profesor apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, lo que desencadena una dramática serie de eventos para demostrar su inocencia”, informaron desde Telemundo a mediados de 2021, cuando se confirmó el proyecto.Como la historia está ambientada 25 años después del final de la primera temporada, todas las parejas tuvieron hijos, a excepción de Jimena y Oscar. De ellos se espera un fuerte conflicto matrimonial, con rumores de infidelidad de por medio.Norma y Juan tuvieron tres hijos, pero los dos menores les darán muchos dolores de cabeza. El mayor, Juan David, vivirá un fogoso affaire con la cantante Rosario Montes, que está dispuesta a todo para quedarse con él. La que le dará batalla será su propia hija, Muriel, que también ama al joven.La peor parte se la llevará Sarita, que pasó los últimos años alejada de Franco Reyes, con quien tuvo dos hijos: Gaby y Andrés. Según los avances, a él lo encarcelaron, pero su esposa piensa que huyó detrás de otra mujer porque ya no la quería. Todo cambiará cuando obtenga la libertad y quiera recuperar a su familia con la ayuda de sus dos hermanos.En el último capítulo de la primera temporada, Juan y Norma están juntos y felices con su hijo Juan David. Oscar y Jimena viven su amor libremente y Sarita y Franco pasan por el altar. Esta última pareja, que empezó con muchas rispideces, se terminó convirtiendo en la más apasionante de la historia. Habrá que esperar varias emisiones para verlos otra vez en acción, pero no hay dudas de que será muy emocionante.El regreso de más esperado se dará este lunes 14 de febrero -Día de los Enamorados- en la pantalla de Telemundo, pero solo se podrá ver en Estados Unidos. Dos días después llegará a España, a través de Antena 3.Todavía no hay ningún contrato cerrado en los canales de aire para la reproducción de la telenovela. Tampoco estará disponible en Netflix ni otra plataforma. Sin embargo, se espera que a fines de marzo o mediados de abril pueda llegar a Telemundo Internacional para que el resto del mundo disfrute de la historia más apasionante de los últimos tiempos.