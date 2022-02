Con homenajes y medidas de seguridad, el Carnaval del País vibró en nueva noche

Tras las primeras cinco noches de la edición 2022, el Carnaval del País comenzó su segunda mitad en un Corsódromo que tuvo las tribunas colmadas. Como viene sucediendo este verano, el desfile comenzó puntual a las 10 de la noche, cuando la voz de Titi Pauletti anunció el clásico “Abran la pasarela” y Ará Yeví salió a la pista haciendo sentir a todos, el temblor de la que pisa fuerte.En una noche fresca, donde el viento hizo que todos asistieran abrigados, la alegría y el color estuvieron mezclados con los homenajes y recordatorios a dos históricos carnavaleros que murieron la semana pasada.El primer homenaje se vio en la salida de O’Bahía, que lució un crespón negro en los emblemas de los dos portabanderas en recuerdo a Jesús “Kechu” Castro, un histórico de la comparsa del Club de Pescadores, que había colaborado los últimos años en el armado de trajes, además de participar como integrante.Otro de los recordados anoche fue Beto Escalada, quien también falleció la semana pasada: esta vez fue la comparsa del Club Central Entrerriano, Marí Marí, los encargados de dedicarles su pasada al querido histórico de “La Aplanadora”.Pero previo a esto, desfiló por la pasarela Papelitos: la comparsa del Club Juventud Unida salió con su Pawé e hizo bailar a todos, haciendo entrar en calor a los que no se quedaron sentados, y cerró la pasada la batucada dirigida por el intendente Martín Piaggio.Los encargados de cerrar una noche fresca y fría fueron los integrantes de Kamarr, que ya en la madrugada del domingo desfiló su “Sembrador de ilusiones” clausurando de esta manera la sexta noche del Carnaval del País y dejando el dejo de nostalgia porque saber que la fiesta más grande de Gualeguaychú ya comenzó a transitar su etapa final.Tal y cómo lo había anticipado en, el presidente de la Comisión Central del Carnaval del País, José “Yanito” El Kozah, las medidas de seguridad en la previa se pusieron más rigurosas.El objetivo es que no se vuelva a repetir un accidente como el de la quinta noche, cuando dos trabajadores del Carnaval del País –Ignacio Ucelli y Hugo Romero– cayeron desde una grúa cuando estaban montando la carroza de los músicos de Marí Marí.En el caso de Ucelli, salió con heridas leves y fue dado de alta durante la madrugada, pero con Romero fue todo más grave: debió ser operado de urgencia y desde hace una semana está en Terapia Intensiva.Este sábado, todas las carrozas de las cinco comparsas salieron temprano a la calle y fueron montadas sin que ningún integrante esté encima. Debieron cumplir horarios estrictos de trabajo debido a que ante cualquier retraso iba a correr una multa al club fuera de cronograma.Además, se les realizó control de alcoholemia a todos los trabajadores, tanto del Carnaval del País como a los de los diferentes clubes. La tolerancia fue la de cero alcohol en sangre, por lo que los que no pudieron pasar la prueba no ingresaron a la previa. Fuente: (ElDía)