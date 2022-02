“La vida a veces te sacude”, reflexionó Vero Lozano tras su accidente en Aspen

Espectáculos Se filtró el video de la brutal caída de Vero Lozano desde una aerosilla

Estaba ansiosa por disfrutar de sus merecidas vacaciones. Sin embargo, a días de haber arribado a Aspen, el centro de esquí más importante de Colorado, Estados Unidos, Verónica Lozano sufrió un terrible accidente que vio empañada su alegría. La actriz había viajado hasta ese complejo dedicado a los deportes invernales junto a su marido, Jorge Corcho Rodríguez, su hija, Antonia, y un grupo de amigas entres los que se encontraba la periodista Analía Franchín. Y todo parecía perfecto hasta que, el martes pasado, terminó con sus tobillos lesionados al caer de una aerosilla.estaba junto a Franchín y una instructora, cuando se le enganchó uno de los bastones y, al intentar acomodarlo, se resbaló y quedó colgada de sus manos a siete metros de altura. En ese momento y mientras sus acompañantes la ayudaban a sostenerse, el artefacto se detuvo y el personal del lugar quiso llevar unas colchonetas para amortiguar una posible caída. Pero Vero no pudo resistir con sus brazos y cayó pesadamente antes de que llegara la ayuda, por lo que debió ser asistida de urgencia.Ya en la Argentina, dónde en los próximos días deberá someterse a una cirugía quirúrgica, Lozano decidió compartir con sus seguidores las mejores fotos de su frustrado viaje. E hizo una reflexión sobre el difícil momento que le toca vivir. “Un poco de todo porque la vida a veces te sacude...Estoy bien, no tengo dolor. El lunes veo al doctor y me dice cuando me opera los talones. Gracias por las lindas energías. Las feas espejito y rebote”, escribió junto a las imágenes.De inmediato, la publicación se pobló de mensajes de aliento y buenos deseos para la conductora, entre los que se destacaron los de Claudia Villafañe, Nancy Dupláa, Mery del Cerro, Darío Barassi, Zaira Nara, Julieta Ortega, Florencia Raggi, Soledad Fandiño, Celeste Cid, Diego Poggi, Matías Martin y Nicolás Cayetano Cajg y Roberto Moldavsky, entre otros.Entre las celebrities también se sumó el comentario de Paula Chaves, que le escribió “te amamos”, junto a un corazón. Cabe recordar que la esposa de Peter Alfonso está a cargo de la conducción del programa que se emite las tardes de Telefe. En principio, estaba pautado que ocupe el lugar de Vero durante las vacaciones, pero debido a este percance ya están un rato más.Otro mensaje destacado fue el de Analía Franchín, su amiga y compañera de viaje, quien fue testigo del accidente, ya que compartían la aerosilla que se detuvo a mitad de camino provocando la caída. “Nada nos detendrá Martula. Y que gran historia le contaremos a nuestros nietos. Te amo”, escribió la subcampeona de Masterchef Celebrity junto a un corazón.La conductora se accidentó en el centro de esquí Aspen Snowmass. Se trata de uno de los complejos más importantes de Colorado, Estados Unidos y desde su página web asegura contar con los mejores profesionales de la industria para disfrutar de cualquier elevación, como así también para divertirse con las mayores atracciones para cuando cae la noche. Este año se está conmemorando el 75° aniversario desde que la inauguración de la aerosilla más larga del mundo de aquel momento, temporada 1946/1947, que convirtió en Aspen en el centro de esquí favorito por los amantes de los deportes invernales.Cabe señalar que el de Lozano no ha sido el único accidente ocurrido en el lugar. En 2014 falleció un hombre de 47 años, llamado Jeffrey Beadle, que fue encontrado con múltiples lesiones en el pecho en una zona de esquiadores de expertos y no llegó a ser reanimado. En 2020, en tanto, una mujer con discapacidad de 33 años, de nombre Allison Nicola, demandó al complejo luego de caer de una aerosilla a 5 metros de altura y sufrir lesiones permanentes.